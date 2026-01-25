Рейтинг@Mail.ru
25.01.2026

МИД назвал надуманной причину приостановки переговоров в Стамбуле
02:35 25.01.2026
МИД назвал надуманной причину приостановки переговоров в Стамбуле
МИД назвал надуманной причину приостановки переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 25.01.2026
МИД назвал надуманной причину приостановки переговоров в Стамбуле
Озвученная МИД Украины причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса" является надуманной, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.01.2026
стамбул
россия
турция
в мире, стамбул, россия, турция, алексей полищук, мид украины, снг
В мире, Стамбул, Россия, Турция, Алексей Полищук, МИД Украины, СНГ
МИД назвал надуманной причину приостановки переговоров в Стамбуле

РИА Новости: Полищук назвал причину остановки переговоров в Стамбуле надуманной

Алексей Полищук
Алексей Полищук - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Алексей Полищук. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Озвученная МИД Украины причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса" является надуманной, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции. В ноябре 2025 года МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса". Звучит это надуманно", - заявил Полищук.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
В МИД не исключили, что Киев мог украсть деньги на переговоры в Стамбуле
27 ноября 2025, 16:11
 
В миреСтамбулРоссияТурцияАлексей ПолищукМИД УкраиныСНГ
 
 
