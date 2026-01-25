https://ria.ru/20260125/peregovory-2070124843.html
МИД назвал надуманной причину приостановки переговоров в Стамбуле
Озвученная МИД Украины причина приостановки переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса" является надуманной, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.01.2026
