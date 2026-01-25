Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишет Axios
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 25.01.2026 (обновлено: 09:08 25.01.2026)
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишет Axios
Участники переговоров в Абу-Даби затронули требования России по Донбассу и статус ЗАЭС, передает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби от эмиратского госагентства WAM
Кадры с переговоров по Украине в Абу-Даби появились на сайте эмиратского госагентства WAM. На кадрах справа от президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна сидит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков, а слева - секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Участники переговоров в Абу-Даби затронули требования России по Донбассу и статус ЗАЭС, передает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"Все вопросы были обсуждены в ходе двух дней переговоров. <...> Территориальные требования России в Донбассе, спор вокруг Запорожской атомной электростанции, а также шаги для деэскалации, необходимые с обеих сторон", — говорится в публикации.

Переговоры в Абу-Даби

В субботу в ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Российской рабочей группой руководил начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Новый раунд обсуждений может состояться на следующей неделе.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
00:19
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы.
