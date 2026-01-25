"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Внутриполитическое напряжение в Украине ослабит киевский режима настолько, что Киев будет вынужден полностью принять требования России просто из-за неспособности продолжать сопротивление, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Русские требуют многого, и я понимаю, что украинцам будет очень трудно это принять. Но это одно из последствий затянувшегося конфликта. Сейчас на Украине дела обстоят очень плохо", — рассказал ученый.
«
"Я бы сказал, что назревает идеальный шторм, потому что там сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может. Поэтому логично предположить, что мирное соглашение, предложенное русскими, будет принято", — подытожил Дизен.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.