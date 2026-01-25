Рейтинг@Mail.ru
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
00:19 25.01.2026 (обновлено: 02:13 25.01.2026)
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
Внутриполитическое напряжение в Украине ослабит киевский режима настолько, что Киев будет вынужден полностью принять требования России просто из-за... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T00:19:00+03:00
2026-01-25T02:13:00+03:00
в мире
россия
украина
дмитрий песков
гленн дизен
киев
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, дмитрий песков, гленн дизен, киев
В мире, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Гленн Дизен, Киев
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией

Профессор Дизен: Украина примет требования России из-за внутренних катаклизмов

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Внутриполитическое напряжение в Украине ослабит киевский режима настолько, что Киев будет вынужден полностью принять требования России просто из-за неспособности продолжать сопротивление, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"Русские требуют многого, и я понимаю, что украинцам будет очень трудно это принять. Но это одно из последствий затянувшегося конфликта. Сейчас на Украине дела обстоят очень плохо", — рассказал ученый.
Как он отмечает, с обострением политического кризиса на Украине наступит цепная реакция, которая сделает невозможным управление армией и всем государством, из-за чего требования России будут реализованы в полном объеме.
«
"Я бы сказал, что назревает идеальный шторм, потому что там сейчас разваливаются линии фронта, экономика рушится, электричество отключается, крупные города, такие как Киев, эвакуируются, а олигархи начинают враждовать друг с другом. Долго так продолжаться не может. Поэтому логично предположить, что мирное соглашение, предложенное русскими, будет принято", — подытожил Дизен.
Накануне в Абу-Даби завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. По сообщениям портала Axios, на встрече обсуждался в том числе и территориальный вопрос.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.
 
В миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковГленн ДизенКиев
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала