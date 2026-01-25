Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070118016.html
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишут СМИ
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2026
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишут СМИ
Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби касались территорий Донбасса, статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также шагов,... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T00:05:00+03:00
2026-01-25T00:05:00+03:00
в мире
абу-даби
донбасс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070087623_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_44c7136b9b5d2df90cce32e79d582d71.jpg
https://ria.ru/20260124/delegatsija-2070109713.html
абу-даби
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070087623_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_60030040551bb08836c9e2e93e8c1e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абу-даби, донбасс, россия
В мире, Абу-Даби, Донбасс, Россия
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, пишут СМИ

Axios: переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса, ЗАЭС и деэскалации

© REUTERS / UAE GOVERNMENTТрехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / UAE GOVERNMENT
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби касались территорий Донбасса, статуса Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также шагов, необходимых для деэскалации, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
"Все вопросы были обсуждены в ходе двух дней переговоров… территориальные требования России в Донбассе, спор вокруг Запорожской атомной электростанции, а также шагов для деэскалации, необходимых с обеих сторон", - говорится в публикации.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СМИ: делегации на встрече в Абу-Даби были настроены на поиск решений
Вчера, 21:46
 
В миреАбу-ДабиДонбассРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала