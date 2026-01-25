https://ria.ru/20260125/pensiya-2070125528.html
В Совфеде рассказали, какие выплаты могут получать пенсионеры
В Совфеде рассказали, какие выплаты могут получать пенсионеры - РИА Новости, 25.01.2026
В Совфеде рассказали, какие выплаты могут получать пенсионеры
Пенсионеры из числа льготных категорий имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, а также существует социальная доплата к пенсии, которую назначают... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T02:48:00+03:00
2026-01-25T02:48:00+03:00
2026-01-25T02:48:00+03:00
общество
псковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149555/43/1495554380_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_5e50b8bfe496b9f152e5749c99106256.jpg
https://ria.ru/20260122/gosduma-2069468097.html
https://ria.ru/20260103/nalog-2066128550.html
псковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149555/43/1495554380_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_cc0c0caf433a6bce29729809658e3060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, псковская область, россия
Общество, Псковская область, Россия
В Совфеде рассказали, какие выплаты могут получать пенсионеры
РИА Новости: пенсионеры льготных категорий имеют право на ежемесячную выплату
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пенсионеры из числа льготных категорий имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, а также существует социальная доплата к пенсии, которую назначают при доходе ниже прожиточного минимума, рассказала РИА Новости сенатор, бывшая глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Одной из выплат, дополняющих пенсию, является ежемесячная денежная выплата. Она предоставляется Социальным фондом РФ
определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, героев, бывших узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и других категорий", - сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что если пенсионер имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким категориям, то государство назначит только одну доплату, имеющую наибольший размер. Величина ежемесячной выплаты, по её словам, также зависит от категории.
Кроме того, уточнила Мельникова, существует социальная доплата к пенсии, которую выплачивают при общем материальном обеспечении ниже регионального прожиточного минимума.
"Если сумма материального обеспечения с учетом назначенной пенсии и дополнительных льгот не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, ему положена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии", - пояснила бывшая глава отделения Соцфонда.