02:48 25.01.2026
В Совфеде рассказали, какие выплаты могут получать пенсионеры
В Совфеде рассказали, какие выплаты могут получать пенсионеры
общество
псковская область
россия
псковская область
россия
общество, псковская область, россия
Общество, Псковская область, Россия
В Совфеде рассказали, какие выплаты могут получать пенсионеры

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пенсионеры из числа льготных категорий имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты, а также существует социальная доплата к пенсии, которую назначают при доходе ниже прожиточного минимума, рассказала РИА Новости сенатор, бывшая глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Одной из выплат, дополняющих пенсию, является ежемесячная денежная выплата. Она предоставляется Социальным фондом РФ определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, героев, бывших узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и других категорий", - сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что если пенсионер имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким категориям, то государство назначит только одну доплату, имеющую наибольший размер. Величина ежемесячной выплаты, по её словам, также зависит от категории.
Кроме того, уточнила Мельникова, существует социальная доплата к пенсии, которую выплачивают при общем материальном обеспечении ниже регионального прожиточного минимума.
"Если сумма материального обеспечения с учетом назначенной пенсии и дополнительных льгот не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, ему положена федеральная или региональная социальная доплата к пенсии", - пояснила бывшая глава отделения Соцфонда.
