Российский флаг в Запорожской области

В Запорожской области создали новый национальный парк

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило решение о создании нового национального парка "Великий луг" в Запорожской области, сообщили в пресс-службе кабмина.

"В Запорожской области создана ещё одна особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк "Великий луг". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин ", - сообщила пресс-служба.

Это решение позволит сохранить уникальный природно-ландшафтный и историко-культурный комплексы степной зоны, пояснили в кабмине.

Общая площадь национального парка, который располагается на территории Васильевского муниципального округа, составляет более 16,7 тысячи гектаров.