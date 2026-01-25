В Запорожской области создали новый национальный парк

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило решение о создании нового национального парка "Великий луг" в Запорожской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В Запорожской области создана ещё одна особо охраняемая природная территория федерального значения – национальный парк "Великий луг". Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщила пресс-служба.
Это решение позволит сохранить уникальный природно-ландшафтный и историко-культурный комплексы степной зоны, пояснили в кабмине.
Общая площадь национального парка, который располагается на территории Васильевского муниципального округа, составляет более 16,7 тысячи гектаров.
"На территории парка произрастает более 300 редких видов растений, два из которых занесены в Красную книгу России. Кроме того, в границах парка обитает более 1,4 тысячи видов животных. При этом краснокнижными являются 10 видов птиц и пять видов насекомых", - отметили в правительстве.
Работа идёт в рамках программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
