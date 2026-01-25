"Видим впервые". О чем поведала загадочная реликвия из Палестины

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Кубок Айн-Самия ставил в тупик даже маститых археологов. Долгое время ученые не могли понять, с чем, собственно, имеют дело, — артефакт отсылает и к библейским мотивам, и к таинственным мифам Двуречья. Недавнее исследование поставило точку: речь идет о предмете более древнем, чем первые цивилизации на Земле.

Не стали ломать голову

С момента публикации последней статьи швейцарского археолога Эберхарда Цангера в чем только его не упрекали коллеги. Мол, изобретает колесо, простое делает запутанным, даже "открывает Атлантиду".

А все потому, что работа исследователя посвящена вещи на первый взгляд совершенно незначительной. Полвека назад, когда ее обнаружили, никто и подумать не мог, что за грандиозная история скрывается за такой мелочью.

В 1970-м группа израильских специалистов проводила раскопки близ палестинской деревушки Айн-Самия. Здесь, в Израильских горах, они наткнулись на крупный некрополь — более сотни могил — эпохи раннего-среднего бронзового века (приблизительно 3500-2100 годы до нашей эры).

CC BY-SA 4.0 / פעמי-עליון / ביע כסף עם סצינה או כמה סצינות מיתולוגיות, וכן עיטורים גאומטריים, מעין סמיה שבשומרון. מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה, 2,000-2,300 לפנה"ס. כ-4/5 מהגביע השתמר. בתמונה מצולם החלק האמצעי של מה שנותר מהגביע. Серебряный кубок из Айн-Самия CC BY-SA 4.0 / פעמי-עליון / ביע כסף עם סצינה או כמה סצינות מיתולוגיות, וכן עיטורים גאומטריים, מעין סמיה שבשומרון. מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה, 2,000-2,300 לפנה"ס. כ-4/5 מהגביע השתמר. בתמונה מצולם החלק האמצעי של מה שנותר מהגביע. Серебряный кубок из Айн-Самия

В одной из погребальных ям лежал крохотный — всего восемь сантиметров в высоту — серебряный кубок. С причудливой чеканкой. Его, как и другие находки, старательно описали. Уточнили, что рисунок на стенках представляет не что иное, как "иллюстрацию библейского сюжета о творении". И отправили в Израильский музей.

Там сосуд и приметил Эберхард Цангер. Несколько лет назад он решил всерьез заняться этой диковинкой. Ведь, по его мнению, все пятьдесят лет ученые ошибались.

Выделялся на фоне остальных

Первым делом он обратил внимание, что по характеристикам кубок сильно выделяется на фоне остальных находок. "Это единственное подлинное произведение искусства из этого региона. Ничего подобного из столь ранней эпохи мы до сих пор не встречали", — отметил швейцарский археолог.

И действительно, остальное содержимое усыпальницы — это полтора десятка керамических сосудов примитивной формы, три масляные лампы, наконечники стрел и несколько янтарных бусин грубой обработки. Не слишком-то роскошно.

То ли дело сосуд из серебра. Но вот загадка, отметил Цангер: очевидно, что кубок не из здешних мест, ведь в окрестностях Иудейских гор нет залежей серебра. Выходит, попал он сюда из других краев. Вопрос только каких.

В свое время подсказку дала та самая чеканка. Она представляет собой две отдельные сцены. На первой две фигуры — гарцующий над восходящим солнцем полубык-получеловек с пальмовым листом в руке и гигантский змей. На другой — двое несут массивные полукруглые носилки с солнцем, а у их ног лежит поверженный монстр.

На библейское сказание вряд ли похоже.

От хаоса — к порядку

Первую основательную трактовку дал в середине 1970-х знаменитый израильский археолог и лингвист Игаэль Ядин. Чеканка — не что иное, как вавилонский миф "Энума элиш".

В классической версии он повествует, как из первородного хаоса — в виде женского образа Тиамат — появились океан, небо и земля. Но существовали они нераздельно и неупорядоченно. Не отделив твердь от вод, Тиамат создала первых богов, среди которых был Мардук. Он стал упрекать прародительницу в бездействии и умолял внести в мир порядок. Но та оставалась непреклонна.

В конце концов Мардук вызвал Тиамат на бой. Победил, а ее тело разрубил надвое. Из одной половины вновь создал небо и звезды, из другой — землю. И даже, как гласит вавилонская легенда, оставил часть праха поверженной про запас и из нее сотворил законы мироздания.

© Getty Images / vvvita Иудейские горы © Getty Images / vvvita Иудейские горы

"Именно эту космическую битву между порядком и хаосом, описанную в "Энума элиш", мы и видим на кубке из Айн-Самия. В левой сцене стоит Тиамат, готовая сразиться, и Мардук, держащий пальмовый лист. Сцена справа иллюстрирует окончательную победу Мардука над Тиамат и установление миропорядка", — пояснял Ядин.

Упустил важный момент

Все бы ничего. Вот только эта гипотеза грешит неточностями. Главная — хронология: наиболее ранние письменные упоминания о мифе "Энума элиш" датируются XII веком до нашей эры, а это как минимум на тысячу лет позже, чем был создан серебряный кубок.

"Упустил Ядин и другой важный момент — полукруглый предмет, увенчанный солнцем. Мы интерпретировали его как "лодку света" — ключевой элемент в религиозном творчестве всего Ближнего Востока. Она символизирует цикличность: день сменяет ночь, зима — лето. Все работает как механизм", — отметил Эберхард Цангер.

По его словам, такой же концепт можно найти у любой древней цивилизации. Например, у египтян это лодка Атет, на которой солярный бог Ра проплывает по небу. Аналоги были и у хеттов в нынешней Турции, и у эламитов, живших некогда на территории современного Ирана.

"Таким образом, — говорится в статье, опубликованной командой Цангера, — в случае с серебряным кубком мы имеем дело с наиболее ранним вариантом космогонического мифа. Основная идея в нем — мир до и после: как все было "тогда" и как работает "теперь".

© Getty Images / Thankful Photography Вавилонский барельеф на памятнике Язылыкая в Анатолии © Getty Images / Thankful Photography Вавилонский барельеф на памятнике Язылыкая в Анатолии

Подобные образы, добавил руководитель исследовательской группы, со временем не эволюционируют, а лишь обрастают подробностями и приобретают художественное оформление. В "Энума элиш" это противостояние Мардука и Тиамат, в более позднем тексте Библии — рассказ о шести днях творения мира.

Несмотря на шквал критики со стороны коллег, Цангер намерен отшлифовать свою теорию до блеска. Ведь пока остается главный вопрос: что за неведомая цивилизация создала уникальный кубок? Для поиска ответа он с командой планирует провести радиоуглеродный анализ серебра и отследить путь, по которому артефакт занесло в Иудейские горы.