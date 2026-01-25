Рейтинг@Mail.ru
Орешкин объяснил, как передать в Совет мира средства из российских активов
14:07 25.01.2026 (обновлено: 15:55 25.01.2026)
Орешкин объяснил, как передать в Совет мира средства из российских активов
Американским банкам достаточно выполнить российское поручение, чтобы передать в Совет мира миллиард долларов из замороженных активов, заявил замглавы... РИА Новости, 25.01.2026
экономика
россия
сша
максим орешкин
владимир путин
павел зарубин
россия
сша
экономика, россия, сша, максим орешкин, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Россия, США, Максим Орешкин, Владимир Путин, Павел Зарубин
© РИА Новости / Евгений БиятовПомощник президента России Максим Орешкин
Помощник президента России Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Помощник президента России Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американским банкам достаточно выполнить российское поручение, чтобы передать в Совет мира миллиард долларов из замороженных активов, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Миллиард принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет. Все просто", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
О готовности направить средства в организацию сообщил Владимир Путин на переговорах с главой Палестины Махмудом Аббасом.
О формировании Совета мира президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил в конце минувшей недели. Он же будет его председателем. Среди других членов — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, заместитель советника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, а также бывший британский премьер Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. В ноябре прошлого года его поддержали 13 из 15 членов Совбеза ООН, Россия и Китай воздержались. Инициатива также предусматривает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов
ЦБ не получал предложений по обмену заблокированных активов
23 января, 18:16
 
