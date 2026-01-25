Орешкин объяснил, как передать в Совет мира средства из российских активов

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Американским банкам достаточно выполнить российское поручение, чтобы передать в Совет мира миллиард долларов из замороженных активов, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
"Миллиард принадлежит Российской Федерации, и мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его использовать. Если американские банки, которым сейчас запрещено исполнять поручения Российской Федерации, эти поручения выполнят, то транзакция таким образом произойдет. Все просто", — сказал он журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
О готовности направить средства в организацию сообщил Владимир Путин на переговорах с главой Палестины Махмудом Аббасом.
О формировании Совета мира президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил в конце минувшей недели. Он же будет его председателем. Среди других членов — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, заместитель советника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, а также бывший британский премьер Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. В ноябре прошлого года его поддержали 13 из 15 членов Совбеза ООН, Россия и Китай воздержались. Инициатива также предусматривает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.
