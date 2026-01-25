Рейтинг@Mail.ru
"Стоит об этом помнить". Орбан пригрозил Зеленскому после выходки в Давосе
10:57 25.01.2026 (обновлено: 12:08 25.01.2026)
"Стоит об этом помнить". Орбан пригрозил Зеленскому после выходки в Давосе
Владимир Зеленский должен усвоить, что Венгрия не позволит себя устрашать и не допустит унизительного отношения к себе, заявил премьер-министр Виктор Орбан в... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
давос
венгрия
европа
виктор орбан
владимир зеленский
мирный план сша по украине
"Стоит об этом помнить". Орбан пригрозил Зеленскому после выходки в Давосе

Орбан: Зеленскому следует помнить, что Венгрия никому не позволит себя запугать

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен усвоить, что Венгрия не позволит себя устрашать и не допустит унизительного отношения к себе, заявил премьер-министр Виктор Орбан в соцсети X.
"Венгрию не запугать. Главы государств приходят и уходят, личные оскорбления случаются, но достоинство Венгрии не подлежит обсуждению. Зеленскому следовало бы об этом помнить", — написал он.
В четверг Зеленский в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор, живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник".
Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес венгерского премьера, в частности, он это делал, комментируя сомнения Орбана в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Сийярто устроил перепалку с главой МИД Украины из-за выпада в адрес Орбана
