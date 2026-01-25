Рейтинг@Mail.ru
Юрист раскрыл уловки продавцов с возвратом скидочных товаров
25.01.2026
Юрист раскрыл уловки продавцов с возвратом скидочных товаров
Юрист раскрыл уловки продавцов с возвратом скидочных товаров
Почему продавцы не хотят принимать обратно купленные по акции товары и как их все-таки вернуть или обменять, рассказал агентству "Прайм" юрист, руководитель...
Юрист раскрыл уловки продавцов с возвратом скидочных товаров

Юрист Хаминский: вернуть купленный со скидкой товар можно на общих основаниях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка в торговом центре
Девушка в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Почему продавцы не хотят принимать обратно купленные по акции товары и как их все-таки вернуть или обменять, рассказал агентству “Прайм” юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Законодательство не содержит специальных условий для возврата товаров, купленных со скидкой или по акциям продавцов. Это означает, что вернуть товар, приобретенный по акции или со скидкой, можно на общих основаниях”, — уверяет он.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Россиянам объяснили, когда кредитка выгоднее рассрочки
26 ноября 2025, 03:18
К ним относятся случаи, когда товар не подошел по цвету или размеру, или были обнаружены недостатки. Но есть список товаров, которые обмену и возврату не подлежат. Это продукты, лекарства, косметика, предметы личной гигиены и т.п. Там особые правила возврата.
Никакого отношения к тому, был ли товар куплен со скидкой или нет, эти правила не имеют. Пометки “возврату не подлежит” на распродажных товарах лишены юридической силы, указал Хаминский.
Наличные деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Эксперт объяснил, сколько наличных нужно носить с собой
1 ноября 2025, 03:18
 
