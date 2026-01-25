Юрист раскрыл уловки продавцов с возвратом скидочных товаров

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Почему продавцы не хотят принимать обратно купленные по акции товары и как их все-таки вернуть или обменять, рассказал агентству “ Почему продавцы не хотят принимать обратно купленные по акции товары и как их все-таки вернуть или обменять, рассказал агентству “ Прайм ” юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Законодательство не содержит специальных условий для возврата товаров, купленных со скидкой или по акциям продавцов. Это означает, что вернуть товар, приобретенный по акции или со скидкой, можно на общих основаниях”, — уверяет он.

К ним относятся случаи, когда товар не подошел по цвету или размеру, или были обнаружены недостатки. Но есть список товаров, которые обмену и возврату не подлежат. Это продукты, лекарства, косметика, предметы личной гигиены и т.п. Там особые правила возврата.