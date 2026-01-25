https://ria.ru/20260125/onkologiya-2069931684.html
"Победил страшный диагноз". Как многодетный отец оказался на фронте
"Победил страшный диагноз". Как многодетный отец оказался на фронте - РИА Новости, 25.01.2026
"Победил страшный диагноз". Как многодетный отец оказался на фронте
"Самое страшное позади", — говорит Сергей Шарапа о своем онкозаболевании. Еще до ремиссии он открыл благотворительный фонд, чтобы поддержать тех, у кого такой... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T08:00:00+03:00
2026-01-25T08:00:00+03:00
2026-01-25T08:00:00+03:00
надежные люди
донецкая народная республика
россия
донецк
общество
онкология
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c11cc3682d46c3f794bb31f40862332.jpg
https://ria.ru/20251228/stomatolog-2064446499.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e52df2b1d64ab1afc59ead1b2bd881bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, донецк, общество, онкология, рак
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Общество, Онкология, Рак
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Глеб Подгорский. "Самое страшное позади", — говорит Сергей Шарапа о своем онкозаболевании. Еще до ремиссии он открыл благотворительный фонд, чтобы поддержать тех, у кого такой же диагноз. Проект отметили грантами, и ростовчанин начал помогать специалистам и медучреждениям Донбасса, куда позже ушел добровольцем. О его пути — в материале РИА Новости.
О раке кишечника Сергей узнал в феврале 2021-го, в 42 года. Новость о тяжелом заболевании сперва шокировала. Экономист-аналитик преподавал в университете, часто бывал в командировках, вел разные бизнес-проекты — будни буквально расписаны по часам. Шарапа признается: стало страшно не за себя и карьеру, а прежде всего за семью — супруга была беременна четвертым ребенком.
Сергей не стал медлить и обратился сразу в несколько больниц. Больше всего привлекла схема лечения, предложенная в клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовского университета. Весной того же года он перенес две операции, одна из них шла почти девять часов.
"Вернулся домой, а через два дня родилась дочка, — рассказывает Шарапа. – Семья мотивировала не опускать руки и бороться, несмотря ни на что. Впрочем, я до конца не отдавал себе отчет в том, что происходит. Самой сложной оказалась реабилитация. Но даже в тот период я не стал замыкаться только на себе и своем состоянии — появились мысли об открытии фонда".
Уже осенью 2021-го он учредил и возглавил фонд
борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника (колоректальным раком).
«
"Что примечательно, по данному профилю заболевания это единственный в России такой фонд. О нем я рассказал Петру Владимировичу Царькову, директору клиники, где оперировался. Идею он поддержал и выразил готовность выделить специалистов, которые смогли бы обучать других. Он же стал председателем медицинского экспертного совета фонда, — продолжает Шарапа. —Главное — обучить как можно больше врачей, чтобы этот тип рака диагностировали на первичных стадиях. Для организации процесса я решил объединить опыт онкопациента и профессиональные навыки".
С весны 2022-го стало поступать много заявок из ДНР с просьбой сформировать второе мнение — то есть проконсультироваться с врачом-онкологом для независимой оценки диагноза.
"До лета проводились консультации. Затем фонд президентских грантов объявил конкурс, направленный на помощь новым субъектам. Мы подали заявку и выиграли наш первый грант. Так состоялась моя первая поездка в Донецк — в Республиканский онкоцентр имени Бондаря".
С тех пор фонд неоднократно становился грантовым призером. Итог весомый: НКО переоснастила шесть эндоскопических кабинетов и две хирургические операционные в донецком центре. На новом оборудовании диагностику прошли больше 12 тысяч жителей ДНР и ЛНР. За три года врачи выявили две тысячи онкологических заболеваний и провели около 700 операций по удалению злокачественных и доброкачественных образований.
«
"Особый акцент — на обучении врачей. Формируем мультидисциплинарные команды — это вся та цепочка врачей, которая работает с онкопациентом во время лечения, начиная от диагностики и заканчивая реабилитацией. За время нашей работы обучилось уже больше пятисот врачей из 15 субъектов со всей страны, и это, конечно, не предел — продолжаем привлекать остальные, — рассказывает Шарапа. — Командировки с учетом дороги и проживания — все за наш счет. Когда начинали, с финансированием помогали мои товарищи-предприниматели. Теперь же развиваем направление за счет грантов".
Во время одной из поездок в ДНР — осенью 2024-го — Сергею поступило предложение заняться организацией рабочего процесса не только в гражданских больницах. Поддержка требовалась и бойцам.
«
"Отказаться не смог — многие врачи, которых я знал, отправились на фронт. И я посчитал своим долгом не оставаться в стороне, вступил в добровольческое подразделение. Мысли об этом были и раньше — дед, Григорий Шарапа, в Великую Отечественную воевал в Донбассе, всегда сюда тянуло. И вот уже третий контракт, — говорит Сергей. — Задачи тут совершенно разные. Был в составе эвакуационных групп, но недолго — командование знало, чем я занимаюсь, потому теперь оказываю психологическую помощь раненым бойцам, мотивируя их личным примером на реабилитацию и возвращение в строй. Занимаюсь также оснащением медицинских отделений необходимым медоборудованием. Опыт с гражданки здесь очень кстати".
Несмотря на большую загруженность, вопросы фонда всегда в приоритете. "Иной раз ночами приходится заниматься проектами, — объясняет Сергей. — Это требует большой вовлеченности и погружения".
"Дошло до того, что уже и врачи удивляются, когда узнают, что я по образованию экономист, а не медик, — рассказывает Шарапа. – Самый большой минус во всем этом — реже вижусь с семьей. Мои переживают, безусловно, но всячески поддерживают".
Не забывает и о здоровье — регулярно проходит обследование. Уже несколько лет Сергей в ремиссии. Надеется, что своим примером ему удастся замотивировать как можно больше людей на то, чтобы не опускать руки даже, казалось бы, в безвыходных ситуациях.