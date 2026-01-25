Дочь Олейникова назвала возможную причину его смерти

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Близкие режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова предполагают, что причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб, но вскрытие будет проведено только в понедельник, сообщила РИА Новости его дочь Дарья.

Олейников ушел из жизни ночью в субботу в возрасте 60 лет. В его окружении сообщили РИА Новости, что он умер в 5 утра в машине скорой помощи по дороге в больницу.

"Нет, вскрытие только в понедельник, поэтому можно только гадать. Мы думаем, что тромб", - сказала дочь Олейникова, отвечая на вопрос, установлена ли уже причина его смерти.

Ранее она также сообщала, что прощание и похороны состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 28 января.

Кроме того, на своей странице в Instagram* она опубликовала фотографию с отцом, где он запечатлен играющим с внуком. В комментарии она написала, что Олейников был невероятно ярким, умным человеком с тонким, живым чувством юмора, а его жизнь была наполнена удивительными встречами, событиями и людьми.

"Он прожил яркую, красивую, настоящую жизнь. И ушел так же - по-своему, внезапно и сильно. Вышел на улицу, закурил сигарету и умер", - написала она в посте.

Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе . С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".

Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.