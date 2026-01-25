Рейтинг@Mail.ru
Дочь Олейникова назвала возможную причину его смерти
25.01.2026
Дочь Олейникова назвала возможную причину его смерти
Близкие режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова предполагают, что причиной его смерти мог стать оторвавшийся...
москва, россия, александр олейников (режиссер), вгик, нтв (телеканал)
Москва, Россия, Александр Олейников (режиссер), ВГИК, НТВ (телеканал)
Дочь Олейникова назвала возможную причину его смерти

Дочь Олейникова рассказала, что причиной его смерти мог стать тромб

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Близкие режиссера, продюсера, члена Академии российского телевидения (АРТ) Александра Олейникова предполагают, что причиной его смерти мог стать оторвавшийся тромб, но вскрытие будет проведено только в понедельник, сообщила РИА Новости его дочь Дарья.
Олейников ушел из жизни ночью в субботу в возрасте 60 лет. В его окружении сообщили РИА Новости, что он умер в 5 утра в машине скорой помощи по дороге в больницу.
"Нет, вскрытие только в понедельник, поэтому можно только гадать. Мы думаем, что тромб", - сказала дочь Олейникова, отвечая на вопрос, установлена ли уже причина его смерти.
Ранее она также сообщала, что прощание и похороны состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 28 января.
Кроме того, на своей странице в Instagram* она опубликовала фотографию с отцом, где он запечатлен играющим с внуком. В комментарии она написала, что Олейников был невероятно ярким, умным человеком с тонким, живым чувством юмора, а его жизнь была наполнена удивительными встречами, событиями и людьми.
"Он прожил яркую, красивую, настоящую жизнь. И ушел так же - по-своему, внезапно и сильно. Вышел на улицу, закурил сигарету и умер", - написала она в посте.
Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве, окончил Институт Культуры во ВГИКе. С 1985 года он работал на телевидении, несколько лет был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля, а в 2000-е занимал пост генерального продюсера, заместителя генерального директора ОАО "Телекомпания НТВ".
Олейников в разное время руководил несколькими проектами на телеканале "Россия", а с марта 2006 по ноябрь 2012 года был генеральным продюсером телеканала "ТВЦ". В третьем сезоне телешоу Первого канала "Вечерний Ургант" выступал в качестве соведущего. Кроме того, Олейников занимался созданием и продюсированием фильмов и сериалов, один из его последних проектов - телесериал "Художник", в котором он выступил в качестве создателя и одного из сценаристов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
