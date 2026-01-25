Рейтинг@Mail.ru
Россияне оценили, когда навыки работы с ИИ станут обязательными - РИА Новости, 25.01.2026
06:38 25.01.2026
Россияне оценили, когда навыки работы с ИИ станут обязательными
Россияне оценили, когда навыки работы с ИИ станут обязательными
Больше половины россиян (54%) считают, что через один или два года, нейросети станут такими же обязательными инструментами, как Excel и мессенджеры, говорится в
технологии
Технологии
Россияне оценили, когда навыки работы с ИИ станут обязательными

РИА Новости: навыки работы с нейросетями будут востребованы в ближайшие годы

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Больше половины россиян (54%) считают, что через один или два года, нейросети станут такими же обязательными инструментами, как Excel и мессенджеры, говорится в исследовании финтех-компании ЮMoney, которое есть у РИА Новости.
"Более половины (54%) опрошенных верят, что через один-два года нейросети станут таким же обязательным инструментом, как Excel и мессенджеры", - сообщают аналитики.
В ходе опроса также выяснилось, что искусственный интеллект стремительно переходит из категории технологической новинки в разряд повседневных рабочих инструментов и для российского бизнеса.
Так, 70% предпринимателей уже интегрировали нейросети в свои процессы, однако делают это с прагматичной осторожностью, оставляя за человеком ключевые управленческие функции. При этом всего только 23% опрошенных совсем не видят необходимости в использовании нейросетей, что показывает: скептиков остаётся всё меньше.
Аналитики выяснили, что нейросети постепенно становятся повседневным инструментом. "Более половины (53%) предпринимателей постоянно используют нейросети в работе, ещё 16% делают это время от времени. Ещё 5% только изучают вопрос, а 3% готовы начать использование в ближайшее время. Только 23% не используют нейросети и не планируют это делать", - посчитали они.
Более того, почти половина (44%) пользуется только бесплатными версиями нейросетей, четверть (26%) - тратят на них от 1 до 5 тысяч рублей в месяц, 16% - более 10 тысяч, 12% - до 1 тысячи, а 2% - от 5 до 10 тысяч рублей в месяц.
Однако аналитики пишут, что сегодня нейросети в российском бизнесе - это скорее исполнительный ассистент, чем полноценный "сотрудник". Это подтверждается тем, как предприниматели определяют роль нейросетей: 37% видят в них "исполнительного и безотказного помощника", ещё 23% - редактора и корректора, улучшающего работу человека.
"16% воспринимают ИИ как стандартный инструмент, вроде калькулятора или офисных программ. 12% используют их как консультанта или специалиста в узких вопросах, а 7% - как помощника при мозговых штурмах и поиске идей. Затруднились определить роль нейросетей в работе 5%", - выяснили они.
При этом предприниматели остаются реалистами. Главным минусом оказалась необходимость проверять результаты работы нейросети - на это указали 36%, ещё 14% отметили низкое качество или банальный результат работы, а 11% недовольны необходимостью платной подписки.
"Прогноз на ближайшие годы: формирование полноценных гибридных команд, где искусственный интеллект берет на себя вычислительные задачи и рутину, а человек - принятие окончательных решений и креативное управление", - такое мнение выразил директор по B2B-продуктам Дмитрий Гнилица.
Технологии
 
 
