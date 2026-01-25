Рейтинг@Mail.ru
18:38 25.01.2026 (обновлено: 18:49 25.01.2026)
Экс-министра обороны ФРГ возмутили слова Трампа о союзниках по НАТО
Экс-министра обороны ФРГ возмутили слова Трампа о союзниках по НАТО
Экс-министра обороны ФРГ возмутили слова Трампа о союзниках по НАТО

Экс-министр обороны ФРГ Гуттенберг обвинил Трампа в оскорблении солдат НАТО

Карл-Теодор цу Гуттенберг
Карл-Теодор цу Гуттенберг
© AP Photo / Michael Sohn
Карл-Теодор цу Гуттенберг. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своими словами о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане дал пощечину раненым в этом конфликте военнослужащим и семьям погибших, заявил в интервью изданию Bild бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг.
В четверг Трамп в интервью Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то, что направили туда войска.
"Гротескное искажение фактов. И пощёчина всем раненым и семьям погибших — а также солдатам, которые в рамках союзнических обязательств сражались бок о бок с американскими товарищами", - прокомментировал слова Трампа цу Гуттенберг.
По его словам, президенту США следовало бы извиниться за свои слова, но от Трампа он такого шага, "разумеется", не ожидает.
Бывший министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг, занимавший этот пост с 2009 по 2011 год, в период миссии в Афганистане некоторое время исполнял обязанности верховного главнокомандующего бундесвера.
В мире, США, Афганистан, Германия, Дональд Трамп, Карл-Теодор цу Гуттенберг, НАТО, Bild
 
 
