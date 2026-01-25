Российская армия наступает на всей линии фронта, заявил Нарышкин

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская армия наступает на всей линии фронта, отечественный военно-промышленный комплекс развивается ускоренными темпами, а экономика демонстрирует устойчивость, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Российская армия последовательно наступает практически на всей линии фронта. Военно-промышленный комплекс России развивается ускоренными темпами, экономика демонстрирует свою устойчивость. Ну а главное - российское общество поддерживает политику Верховного главнокомандующего и поддерживает действия российской армии", - сказал Нарышкин.