В Европе поутихли заявления о поражении России, заявил Нарышкин

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Публичные "заклинания" о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли, но, по данным Службы внешней разведки РФ, наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.