В Европе поутихли заявления о поражении России, заявил Нарышкин
09:43 25.01.2026 (обновлено: 10:19 25.01.2026)
В Европе поутихли заявления о поражении России, заявил Нарышкин
Публичные "заклинания" о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли, но, по данным Службы внешней разведки РФ, наиболее русофобские круги... РИА Новости, 25.01.2026
Нарышкин: "Публичные "заклинания" о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли"
Публичные "заклинания" о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию, заявил Нарышкин.
россия, европа, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Европа, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Нарышкин: заявления о стратегическом поражении России в Европе поутихли

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Публичные "заклинания" о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли, но, по данным Службы внешней разведки РФ, наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
"Действительно, такие заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли в публичной сфере. Но только в публичной. По поступающей в Службу внешней разведки информации, наиболее русофобские политические и военные круги в странах Европы продолжают линию на реализацию стратегического плана, на продолжение войны, как это говорят, до последнего украинского солдата, на продолжение мер экономической агрессии в виде санкций, политического давления, информационных и киберопераций и других враждебных инструментов по отношению к нашей стране. Но другой вопрос в том, что все эти потуги не дают желаемых для Запада результатов", - сказал Нарышкин.
Россия Европа Сергей Нарышкин Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) В мире
 
 
