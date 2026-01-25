https://ria.ru/20260125/naryshkin-2070147696.html
В Европе поутихли заявления о поражении России, заявил Нарышкин
В Европе поутихли заявления о поражении России, заявил Нарышкин
Публичные "заклинания" о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли, но, по данным Службы внешней разведки РФ, наиболее русофобские круги... РИА Новости, 25.01.2026
Нарышкин: "Публичные "заклинания" о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли"
Публичные "заклинания" о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию, заявил Нарышкин.
В Европе поутихли заявления о поражении России, заявил Нарышкин
Нарышкин: заявления о стратегическом поражении России в Европе поутихли