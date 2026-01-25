В МВД предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов в TikTok

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мошенники публикуют в TikTok видеоролики с обещаниями "легких денег" за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений, Мошенники публикуют в TikTok видеоролики с обещаниями "легких денег" за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Эксперты фиксируют информационную кампанию в TikTok, направленную на вовлечение школьников и студентов в противоправную деятельность, связанную с арендой аккаунтов сервисов бесплатных объявлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Там уточняется, что злоумышленники размещают вирусные ролики с обещаниями "лёгких денег". Согласно сообщению, ролики рассчитаны на привлечение пользователей к аренде аккаунтов.

В результате молодежь за деньги передает свои учетные записи, которые в дальнейшем используются колл-центрами для мошенничества и других противоправных действий, предупредили в ведомстве.