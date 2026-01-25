Рейтинг@Mail.ru
13:06 25.01.2026
В МВД предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов в TikTok
технологии, tiktok, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, TikTok, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов в TikTok

МВД: мошенники публикуют в TikTok ролики с обещаниями легких денег

Логотип приложения TikTok
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мошенники публикуют в TikTok видеоролики с обещаниями "легких денег" за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Эксперты фиксируют информационную кампанию в TikTok, направленную на вовлечение школьников и студентов в противоправную деятельность, связанную с арендой аккаунтов сервисов бесплатных объявлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточняется, что злоумышленники размещают вирусные ролики с обещаниями "лёгких денег". Согласно сообщению, ролики рассчитаны на привлечение пользователей к аренде аккаунтов.
В результате молодежь за деньги передает свои учетные записи, которые в дальнейшем используются колл-центрами для мошенничества и других противоправных действий, предупредили в ведомстве.
"Передача аккаунтов третьим лицам, даже на короткий срок, может повлечь административную ответственность, а участие в организации и координации подобной деятельности — уголовную", - подчеркивается в сообщении.
