В МВД предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов в TikTok
В МВД предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов в TikTok - РИА Новости, 25.01.2026
В МВД предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов в TikTok
Мошенники публикуют в TikTok видеоролики с обещаниями "легких денег" за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений, сообщили в управлении по организации... РИА Новости, 25.01.2026
В МВД предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов в TikTok
МВД: мошенники публикуют в TikTok ролики с обещаниями легких денег
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Мошенники публикуют в TikTok видеоролики с обещаниями "легких денег" за аренду аккаунтов сервисов бесплатных объявлений, сообщили
в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Эксперты фиксируют информационную кампанию в TikTok, направленную на вовлечение школьников и студентов в противоправную деятельность, связанную с арендой аккаунтов сервисов бесплатных объявлений", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там уточняется, что злоумышленники размещают вирусные ролики с обещаниями "лёгких денег". Согласно сообщению, ролики рассчитаны на привлечение пользователей к аренде аккаунтов.
В результате молодежь за деньги передает свои учетные записи, которые в дальнейшем используются колл-центрами для мошенничества и других противоправных действий, предупредили в ведомстве.
"Передача аккаунтов третьим лицам, даже на короткий срок, может повлечь административную ответственность, а участие в организации и координации подобной деятельности — уголовную", - подчеркивается в сообщении.