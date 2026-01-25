Рейтинг@Mail.ru
В США мужчина напал на конгрессмена и угрожал депортацией - РИА Новости, 25.01.2026
13:39 25.01.2026
В США мужчина напал на конгрессмена и угрожал депортацией
В США мужчина напал на конгрессмена и угрожал депортацией - РИА Новости, 25.01.2026
В США мужчина напал на конгрессмена и угрожал депортацией
Мужчина на фестивале независимого кино "Сандэнс" в американском штате Юта подошел к члену палаты представителей США от Демократической партии Максвеллу... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
сша
юта
флорида
сша
юта
флорида
в мире, сша, юта, флорида
В мире, США, Юта, Флорида
В США мужчина напал на конгрессмена и угрожал депортацией

В США мужчина ударил конгрессмена-демократа по лицу, пригрозив ему депортацией

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мужчина на фестивале независимого кино "Сандэнс" в американском штате Юта подошел к члену палаты представителей США от Демократической партии Максвеллу Алехандро Фросту, пригрозил депортацией и ударил его по лицу, рассказал сам законодатель от штата Флорида.
"На фестивале "Сандэнс" на меня напал мужчина, который сказал мне, что (президент США Дональд - ред.) Трамп собирается меня депортировать, а затем ударил меня по лицу", - написал Фрост на своей странице в соцсети X.
По словам конгрессмена, нападавший был пьян и, убегая, выкрикивал расистские высказывания. Фрост добавил, что чувствует себя хорошо и что мужчину задержали.
Издание Variety отмечает, что инцидент произошел в пятницу в туалете одного из заведений во время мероприятия агентства талантов Creative Artists Agency. Полиция города Парк-Сити, где проводится кинофестиваль, заявила, что подозреваемого зовут Кристиан Янг и что он незаконно проник на частную вечеринку, сообщает издание. В полиции добавили, что подозреваемый также напал на женщину.
Фестиваль "Сандэнс" в 2026 году проходит с 22 января по 1 февраля.
В миреСШАЮтаФлорида
 
 
