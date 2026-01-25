Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области непогода осложняет работы по восстановлению ЛЭП
22:21 25.01.2026 (обновлено: 22:22 25.01.2026)
В Мурманской области непогода осложняет работы по восстановлению ЛЭП
происшествия
мурманская область
мурманск
североморск
андрей чибис
россети
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" в Мурманской области ведутся в крайне тяжелых погодных условиях, сроки окончания работ прогнозировать сложно, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"Работы на площадке по восстановлению линий "Россетей" ведутся в крайне тяжелых погодных условиях. Еще труднее туда доставить необходимую технику – местность рельефная, с множеством крутых подъемов. Вертолету также не удалось совершить посадку из-за нулевой видимости", - рассказал Чибис, который ранее сообщал, что лично отправился на место ЧП.
По словам главы региона, специалисты работают на грани возможностей, пробуют вновь и вновь сделать все, чтобы наладить линии, "однако конкретные сроки пока назвать сложно". В очередной раз специалисты предпринимают попытку возвести временные опоры, но погода вносит свои коррективы.
Чибис поблагодарил Северный флот и частные компании за оперативную помощь с нужной техникой и сотрудников МЧС за доставку рабочих к месту устранения аварии.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
