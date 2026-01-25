Северный флот помогает в ликвидации последствий аварии в Мурманской области

МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Северный флот направил для помощи в восстановлении электроснабжения в Мурманской области военный тягач, с помощью которого опору ЛЭП доставят на место проведения работ, сообщил оперштаб региона.
"Благодаря межведомственной работе, организованной (губернатором Мурманской области - ред.) Андреем Чибисом, наши защитники направили к месту ЧП специальный военный тягач повышенной грузоподъемности. Прямо в эти минуты на него грузят опору ЛЭП, которую он доставит к месту проведения работ", - говорится в сообщении.
Сам губернатор также сообщил, что отправился на вездеходе "Бурлак" к месту, где произошло падение опор ЛЭП. "Россети" сообщают, в свою очередь, что собрана уже вторая опора из пяти необходимых, специалисты приступают к ее установке.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.