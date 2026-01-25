Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске открыли 20 пунктов, где можно зарядить телефоны и разогреть еду - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 25.01.2026 (обновлено: 18:14 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/murmansk-2070182970.html
В Мурманске открыли 20 пунктов, где можно зарядить телефоны и разогреть еду
В Мурманске открыли 20 пунктов, где можно зарядить телефоны и разогреть еду - РИА Новости, 25.01.2026
В Мурманске открыли 20 пунктов, где можно зарядить телефоны и разогреть еду
Двадцать пунктов, где можно зарядить телефоны, выпить чай, получить продукты и разогреть еду, открыты по всему Мурманску, где в некоторых районах нет... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T15:29:00+03:00
2026-01-25T18:14:00+03:00
мурманск
североморск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451872_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e1ddb2f52209e48c7b67afe85b6797ed.jpg
https://ria.ru/20260125/lep-2070176690.html
мурманск
североморск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571451872_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96e7979084d49c49e05b163bbf08ffac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мурманск, североморск, происшествия
Мурманск, Североморск, Происшествия
В Мурманске открыли 20 пунктов, где можно зарядить телефоны и разогреть еду

В Мурманске после аварии на ЛЭП открыли полевые кухни и пункты поддержки

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСнегопад в Мурманске
Снегопад в Мурманске - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Снегопад в Мурманске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Двадцать пунктов, где можно зарядить телефоны, выпить чай, получить продукты и разогреть еду, открыты по всему Мурманску, где в некоторых районах нет электричества из-за аварии на ЛЭП, в городе развернуты четыре полевые кухни, сообщила администрация.
На сайте мэрии приводится список адресов, где можно найти помощь в условиях отсутствия электричества. Для северян открыты двери гимназий, школ искусств, библиотек, молодежных пространств. Кроме того, открыто 16 пунктов обогрева, развернуто четыре полевые кухни у школ и гимназий.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества. В регионе введен режим ЧС.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8
Вчера, 14:35
 
МурманскСевероморскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала