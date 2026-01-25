В Мурманске открыли 20 пунктов, где можно зарядить телефоны и разогреть еду

МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Двадцать пунктов, где можно зарядить телефоны, выпить чай, получить продукты и разогреть еду, открыты по всему Мурманску, где в некоторых районах нет электричества из-за аварии на ЛЭП, в городе развернуты четыре полевые кухни, сообщила администрация.
На сайте мэрии приводится список адресов, где можно найти помощь в условиях отсутствия электричества. Для северян открыты двери гимназий, школ искусств, библиотек, молодежных пространств. Кроме того, открыто 16 пунктов обогрева, развернуто четыре полевые кухни у школ и гимназий.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества. В регионе введен режим ЧС.