В Мурманске открыли 20 пунктов, где можно зарядить телефоны и разогреть еду

На сайте мэрии приводится список адресов, где можно найти помощь в условиях отсутствия электричества. Для северян открыты двери гимназий, школ искусств, библиотек, молодежных пространств. Кроме того, открыто 16 пунктов обогрева, развернуто четыре полевые кухни у школ и гимназий.