Две поврежденные опоры ЛЭП в Мурманской области работали с 1966 года
Две поврежденные опоры ЛЭП в Мурманской области работали с 1966 года - РИА Новости, 25.01.2026
Две поврежденные опоры ЛЭП в Мурманской области работали с 1966 года
Две из пяти опор ЛЭП, повреждение которых привело к масштабному отключению электричества в Мурманске и Североморске, функционировали с 1966 года, другие - с... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:40:00+03:00
2026-01-25T09:40:00+03:00
2026-01-25T09:40:00+03:00
происшествия
мурманск
североморск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мурманск
североморск
россия
происшествия, мурманск, североморск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Североморск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Две поврежденные опоры ЛЭП в Мурманской области работали с 1966 года
Две из пяти поврежденных опор ЛЭП в Мурманской области работали с 1966 года