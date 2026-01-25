Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о спасении человека после звонка на прямую линию
15:21 25.01.2026
Мурашко рассказал о спасении человека после звонка на прямую линию
Мурашко рассказал о спасении человека после звонка на прямую линию
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как после звонка на прямую линию удалось спасти человека с тяжелым заболеванием. РИА Новости, 25.01.2026
россия, михаил мурашко, владимир путин, павел зарубин, происшествия
Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Павел Зарубин, Происшествия
Мурашко рассказал о спасении человека после звонка на прямую линию

Мурашко: после звонка на прямую линию спасли человека с тяжелым заболеванием

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашк. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, как после звонка на прямую линию удалось спасти человека с тяжелым заболеванием.
"Был такой уникальный случай, когда дочка позвонила по поводу тяжелого заболевания мамы, где требовалась не просто хирургическая помощь, а трансплантация. Ее перевели в федеральный центр, по экстренным показаниям провели хирургическое вмешательство, трансплантацию, ну и благоприятный исход", – сказал Мурашко в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил работу Минздрава РФ, который начал отработку срочных проблем граждан еще до начала прямой линии с главой государства.
Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных и автономных систем - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин
РоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинПавел ЗарубинПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала