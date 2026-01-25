Москвичка выбрала котов из приюта через сервис "Моспитомец" в Новый год

https://ria.ru/20260125/moskva-2072553860.html
Жительница Москвы сразу после боя курантов оставила заявку на просмотр двух котов из приюта через сервис "Моспитомец", а уж 16 января забрала их домой,...
москва
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Жительница Москвы сразу после боя курантов оставила заявку на просмотр двух котов из приюта через сервис "Моспитомец", а уж 16 января забрала их домой, сообщается
на сайте мэра и правительства столицы.
"Москвичка Татьяна Воронина решила начать новый год с доброго дела и в ночь на 1 января в сервисе "Моспитомец" на портале mos.ru оставила заявку на просмотр двух взрослых котов из приюта "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". 16 января она уже забрала Борю и Мэни домой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Барт, получивший новое имя Боря, жил в приюте с 2019 года. Он сразу подошел к Татьяне и попросился на руки. Мэн, названный новой хозяйкой Мэни, провел в приюте около двух лет и не потерял доверия к людям.
"Тем, кто тоже хотел бы взять домой питомцев из приюта, она советует не бояться, так как животные там спокойные, отзывчивые и мечтают о своем хозяине. Что касается возможных заболеваний, то в приютах нет кошек и собак, опасных для людей", - уточняется в сообщении.
Сервис "Моспитомец" объединяет базы анкет более чем 1,2 тысячи социализированных животных из 13 городских приютов. Здесь можно с помощью разных фильтров или специального теста найти наиболее подходящего питомца, организовать с ним встречу в приюте, а также получить подробные инструкции по адаптации. Все животные в системе привиты, чипированы и готовы к переезду в новый дом.