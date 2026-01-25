В Москве обновили 18 домов с иониками на фасадах

18 домов с иониками на фасадах привели в порядок в 2025 году

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обновлены 18 столичных домов с иониками на фасадах, Обновлены 18 столичных домов с иониками на фасадах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году обновили 18 столичных зданий с иониками на фасадах. Эта цепочка округлых или овальных форм, чередующихся со стрельчатыми элементами, придает фасадам особую грацию и подчеркивает выверенную гармонию античных мотивов в городской архитектуре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что были обновлены дома на улицах Маршала Рыбалко и Сенежской, а также в Малом Демидовском переулке.