В Москве обновили 18 домов с иониками на фасадах
В Москве обновили 18 домов с иониками на фасадах - РИА Новости, 05.02.2026
В Москве обновили 18 домов с иониками на фасадах
Обновлены 18 столичных домов с иониками на фасадах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
2026-01-25T09:39:00+03:00
2026-01-25T09:39:00+03:00
2026-02-05T19:27:00+03:00
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Обновлены 18 столичных домов с иониками на фасадах, сообщается
на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году обновили 18 столичных зданий с иониками на фасадах. Эта цепочка округлых или овальных форм, чередующихся со стрельчатыми элементами, придает фасадам особую грацию и подчеркивает выверенную гармонию античных мотивов в городской архитектуре", - говорится в сообщении.
Уточняется, что были обновлены дома на улицах Маршала Рыбалко и Сенежской, а также в Малом Демидовском переулке.
По данным столичного правительства, с 2015 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновили около 60 домов с иониками на фасадах.