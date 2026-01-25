Рейтинг@Mail.ru
09:39 25.01.2026 (обновлено: 19:27 05.02.2026)
В Москве обновили 18 домов с иониками на фасадах
В Москве обновили 18 домов с иониками на фасадах
Обновлены 18 столичных домов с иониками на фасадах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 05.02.2026
москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Капремонт в Москве
В Москве обновили 18 домов с иониками на фасадах

В Москве в 2025 году обновили 18 домов с иониками на фасадах

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы18 домов с иониками на фасадах привели в порядок в 2025 году
18 домов с иониками на фасадах привели в порядок в 2025 году - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
18 домов с иониками на фасадах привели в порядок в 2025 году
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обновлены 18 столичных домов с иониками на фасадах, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году обновили 18 столичных зданий с иониками на фасадах. Эта цепочка округлых или овальных форм, чередующихся со стрельчатыми элементами, придает фасадам особую грацию и подчеркивает выверенную гармонию античных мотивов в городской архитектуре", - говорится в сообщении.
Уточняется, что были обновлены дома на улицах Маршала Рыбалко и Сенежской, а также в Малом Демидовском переулке.
По данным столичного правительства, с 2015 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновили около 60 домов с иониками на фасадах.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКапремонт в Москве
 
 
