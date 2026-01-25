Рейтинг@Mail.ru
Новый посол Белоруссии надеется прибыть в Москву к концу следующей недели - РИА Новости, 25.01.2026
22:52 25.01.2026
Новый посол Белоруссии надеется прибыть в Москву к концу следующей недели
Новый посол Белоруссии надеется прибыть в Москву к концу следующей недели
Новый посол Белоруссии надеется прибыть в Москву к концу следующей недели
Новый посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов заявил, что надеется прибыть в Москву к концу следующей недели до заседания совета министров союзного...
2026-01-25T22:52:00+03:00
2026-01-25T22:52:00+03:00
в мире
белоруссия
россия
москва
александр лукашенко
белоруссия
россия
москва
Новости
ru-RU
в мире, белоруссия, россия, москва, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Москва, Александр Лукашенко
Новый посол Белоруссии надеется прибыть в Москву к концу следующей недели

Посол Белоруссии Селиверстов надеется прибыть в Москву к концу следующей недели

© Фото : БЕЛТАЮрий Селиверстов
Юрий Селиверстов
© Фото : БЕЛТА
Юрий Селиверстов. Архивное фото
МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Новый посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов заявил, что надеется прибыть в Москву к концу следующей недели до заседания совета министров союзного государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг назначил Селиверстова, ранее занимавшего пост главы белорусского минфина, послом Белоруссии в РФ и представителем республики в интеграционных структурах.
"Я думаю, к концу следующей недели я буду там. Все зависит от скорости оформления соответствующих документов, верительной грамоты, получения согласия", - сказал посол в эфире телеканала "Беларусь-1".
Селиверстов отметил, что "на носу союзный совмин".
"Поэтому важно попасть туда до этого мероприятия", - заявил посол.
Алексей Полищук - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Россия и Белоруссия уделяют повышенное внимание обороне, заявили в МИД
Вчера, 07:12
 
