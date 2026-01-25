В московском ТЦ эвакуировали посетителей из-за возгорания в ресторане

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Посетителей эвакуировали из торгового центра "Киевский" в Москве после срабатывания пожарной сигнализации из-за возгорания в одном из ресторанов, пострадавших нет, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации центра.

"Была сработка пожарной сигнализации над плитой в ресторане, сейчас уточняется, в каком. Было воспламенение, его сразу же потушили, пожара как такового не было, но была сработка пожарной сигнализации", - рассказали администрации.

Там отметили, что эвакуация была плановой при срабатывании сигнализации, после этого приехала пожарно-спасательная группа.