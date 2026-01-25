Рейтинг@Mail.ru
Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает из-за непогоды
15:49 25.01.2026
Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает из-за непогоды
Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает из-за непогоды
Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает в воскресенье в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале площадки. РИА Новости, 25.01.2026
2026
Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает из-за непогоды

Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает из-за непогоды в воскресенье

Самое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы" на ВДНХ в Москве
Самое большое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает в воскресенье в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале площадки.
"Из-за погодных условий колесо обозрения "Солнце Москвы" сегодня не работает", - говорится в сообщении.
Парк развлечений Остров Мечты - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
В парке "Остров мечты" произошла техническая остановка аттракциона
28 ноября 2025, 17:27
 
