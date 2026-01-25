https://ria.ru/20260125/moskva-2070185132.html
Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает из-за непогоды
Колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает в воскресенье в связи с погодными условиями, сообщается в Telegram-канале площадки. РИА Новости, 25.01.2026
