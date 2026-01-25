https://ria.ru/20260125/moskva-2070175877.html
Москвичей предупредили о потеплении после морозов в выходные
Москвичей предупредили о потеплении после морозов в выходные - РИА Новости, 25.01.2026
Москвичей предупредили о потеплении после морозов в выходные
После морозов в выходные до минус 24 градусов в Москве начнётся потепление, уже в понедельник температура повысится примерно до минус 10 градусов, сообщила РИА... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T14:26:00+03:00
2026-01-25T14:26:00+03:00
2026-01-25T14:30:00+03:00
общество
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067803965_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3b9d7b79b03792b252f98445a79cb8cb.jpg
https://ria.ru/20260125/tishkovets-2070150879.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067803965_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_fab331d2da73334d85a7aa7183752a2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
Москвичей предупредили о потеплении после морозов в выходные
РИА Новости: синоптик Макарова предупредила о потеплении до минус 10 в Москве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. После морозов в выходные до минус 24 градусов в Москве начнётся потепление, уже в понедельник температура повысится примерно до минус 10 градусов, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Гидрометцентр РФ
прогнозирует, что температура в Москве
после крепкого мороза поднимется более чем на 20 градусов к середине следующей недели.
"Есть смысл говорить об изменении характера погоды, которое начнется днем в понедельник. То есть ночь у нас такая же холодная, как в субботу и воскресенье, а вот днем погода уже будет помягче... В Москве уже где-то около минус 10 градусов прогнозируется", - сказала Макарова
.
Она отметила, что первыми признаками изменения характера погоды станут усиление юго-восточного ветра и падение атмосферного давления.
По данным синоптиков, в понедельник ожидается ночью минус 22-20, днём минус 11-9, во вторник ночью минус 15-10, днём минус 6-1, в среду ночью минус 5-1, днём от минус 5 до 0 градусов.