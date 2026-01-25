Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы

Москвичей предупредили о потеплении после морозов в выходные

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. После морозов в выходные до минус 24 градусов в Москве начнётся потепление, уже в понедельник температура повысится примерно до минус 10 градусов, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Гидрометцентр РФ прогнозирует, что температура в Москве после крепкого мороза поднимется более чем на 20 градусов к середине следующей недели.

"Есть смысл говорить об изменении характера погоды, которое начнется днем в понедельник. То есть ночь у нас такая же холодная, как в субботу и воскресенье, а вот днем погода уже будет помягче... В Москве уже где-то около минус 10 градусов прогнозируется", - сказала Макарова

Она отметила, что первыми признаками изменения характера погоды станут усиление юго-восточного ветра и падение атмосферного давления.