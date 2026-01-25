Москвичей предупредили о потеплении после морозов в выходные

Рейтинг@Mail.ru
14:26 25.01.2026
общество, москва, россия, марина макарова, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Девушка убирает снег у входа в магазин в центре Москвы
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. После морозов в выходные до минус 24 градусов в Москве начнётся потепление, уже в понедельник температура повысится примерно до минус 10 градусов, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
Гидрометцентр РФ прогнозирует, что температура в Москве после крепкого мороза поднимется более чем на 20 градусов к середине следующей недели.
"Есть смысл говорить об изменении характера погоды, которое начнется днем в понедельник. То есть ночь у нас такая же холодная, как в субботу и воскресенье, а вот днем погода уже будет помягче... В Москве уже где-то около минус 10 градусов прогнозируется", - сказала Макарова.
Она отметила, что первыми признаками изменения характера погоды станут усиление юго-восточного ветра и падение атмосферного давления.
По данным синоптиков, в понедельник ожидается ночью минус 22-20, днём минус 11-9, во вторник ночью минус 15-10, днём минус 6-1, в среду ночью минус 5-1, днём от минус 5 до 0 градусов.
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Воскресенье в Москве может стать самым холодным днем зимы
Вчера, 10:01
 
