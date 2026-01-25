https://ria.ru/20260125/moskva-2070168051.html
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро
москва
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский суд на десять суток арестовал мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро на станции "Бауманская", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Согласно протоколу об административном правонарушении…, находясь в общественном месте на эскалаторе станции метро "Бауманская", …рисовал черным маркером надписи и волнистые линии на стене, где расположен эскалатор, действуя умышлено, на замечания граждан не реагировал", - сказано в документах.
Сообщается, что мужчина, являющийся самозанятым, ранее уже привлекался к административной ответственности.
Вину в судебном заседании он признал, подтвердив обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении и письменных пояснениях.
Суд 12 января вынес постановление об административном аресте на десять суток.