В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский суд на десять суток арестовал мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро на станции "Бауманская", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Согласно протоколу об административном правонарушении…, находясь в общественном месте на эскалаторе станции метро "Бауманская", …рисовал черным маркером надписи и волнистые линии на стене, где расположен эскалатор, действуя умышлено, на замечания граждан не реагировал", - сказано в документах.

Сообщается, что мужчина, являющийся самозанятым, ранее уже привлекался к административной ответственности.

Вину в судебном заседании он признал, подтвердив обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении и письменных пояснениях.