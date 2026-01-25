Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/moskva-2070168051.html
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро - РИА Новости, 25.01.2026
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро
Московский суд на десять суток арестовал мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро на станции "Бауманская", указано в официальных судебных документах,... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:57:00+03:00
2026-01-25T12:57:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_ce451bd9b21fc4a079f6d8646875edf0.jpg
https://ria.ru/20260123/shantazh-2069974395.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_15726caf99454377d29ffb0a32c950b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве арестовали мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро

Рисовавшего маркером на стене в московском метро арестовали на 10 суток

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Московский суд на десять суток арестовал мужчину, рисовавшего маркером на стене в метро на станции "Бауманская", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Согласно протоколу об административном правонарушении…, находясь в общественном месте на эскалаторе станции метро "Бауманская", …рисовал черным маркером надписи и волнистые линии на стене, где расположен эскалатор, действуя умышлено, на замечания граждан не реагировал", - сказано в документах.
Сообщается, что мужчина, являющийся самозанятым, ранее уже привлекался к административной ответственности.
Вину в судебном заседании он признал, подтвердив обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении и письменных пояснениях.
Суд 12 января вынес постановление об административном аресте на десять суток.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Москве мужчина совратил девочку и выложил ее интимные видео в сеть
23 января, 20:02
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала