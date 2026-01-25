https://ria.ru/20260125/moskva-2070148629.html
Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг между странами
Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг между странами - РИА Новости, 25.01.2026
Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг между странами
Москва и Минск ведут работу по отмене телефонного роуминга между странами, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей... РИА Новости, 25.01.2026
Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг между странами
Полищук: Россия и Белоруссия ведут работу по отмене роуминга