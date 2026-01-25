Рейтинг@Mail.ru
09:49 25.01.2026 (обновлено: 09:52 25.01.2026)
Россия и Белоруссия хотят отменить роуминг между странами
Москва и Минск ведут работу по отмене телефонного роуминга между странами, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей... РИА Новости, 25.01.2026
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва и Минск ведут работу по отмене телефонного роуминга между странами, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
“Работа в этом направлении ведется… Мы сохраняем готовность к продолжению работы профильных ведомств и операторов связи с выходом на полную отмену роуминга, которая бы полностью исключала взимание дополнительной платы за связь на территории сопредельной страны. Как и все граждане России и Белоруссии, надеемся, что движение в этом направлении будет продолжено", - заявил Полищук.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Российские операторы связи будут блокировать СМС абонентов в роуминге
6 октября 2025, 23:28
 
РоссияМоскваМинскАлексей ПолищукСНГ
 
 
