МИД рассказал о работе с Белоруссией по созданию беспилотных авиасистем - РИА Новости, 25.01.2026
09:06 25.01.2026
МИД рассказал о работе с Белоруссией по созданию беспилотных авиасистем
МИД рассказал о работе с Белоруссией по созданию беспилотных авиасистем
2026
МИД рассказал о работе с Белоруссией по созданию беспилотных авиасистем

МИД: Россия и Белоруссия ведут работу по созданию беспилотных авиасистем

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Москва и Минск ведут практическую работу по созданию беспилотных авиационных систем, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Безусловно, ведется практическая работа по таким перспективным направлениям, как создание беспилотных авиационных систем. В отечественных и белорусских СМИ широко освещалась поездка в Белоруссию в марте 2025 года года помощника Президента России М.С.Орешкина, в ходе которой предметно обсуждался вопрос взаимодействия в данной сфере", - заявил Полищук.
Силуанов рассказал о господдержке развития беспилотных систем
17 января, 15:55
