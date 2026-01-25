https://ria.ru/20260125/moskva-2070144579.html
МИД рассказал о работе с Белоруссией по созданию беспилотных авиасистем
Москва и Минск ведут практическую работу по созданию беспилотных авиационных систем, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:06:00+03:00
россия
москва
минск
алексей полищук
снг
