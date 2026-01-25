Рейтинг@Mail.ru
В Москве в воскресенье ожидается самая холодная ночь с начала зимы - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/moroz-2070198128.html
В Москве в воскресенье ожидается самая холодная ночь с начала зимы
В Москве в воскресенье ожидается самая холодная ночь с начала зимы - РИА Новости, 25.01.2026
В Москве в воскресенье ожидается самая холодная ночь с начала зимы
Самая студеная ночь в Москве с начала зимы ожидается в воскресенье, температура опустится до минус 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:01:00+03:00
2026-01-25T18:01:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833618516_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_f953244e2c77a60084111708e38d01ab.jpg
https://ria.ru/20260124/pogoda-2069999242.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833618516_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a55d530a7a68a5aa93af3f288a8ed7c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
В Москве в воскресенье ожидается самая холодная ночь с начала зимы

В Москве в воскресенье ожидается самая холодная ночь с морозом до -22 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на микрорайон Митино
Вид на микрорайон Митино - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на микрорайон Митино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Самая студеная ночь в Москве с начала зимы ожидается в воскресенье, температура опустится до минус 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Начало предстоящей семидневки пока будет еще аномально холодным. Под западным крылом малооблачного сибирского антициклона под утро в Москве воздух впервые этой зимой остынет до минус 19 - минус 22 (градусов - ред.) - это будет самая студеная ночь текущего сезона", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье столбики минимальных термометров понизятся до минус 17 - минус 22, местами по югу и востоку - до 23-28 градусов мороза.
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в выходные в ЦФО
24 января, 01:04
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала