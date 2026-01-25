https://ria.ru/20260125/moroz-2070146709.html
В Подмосковье ударили 30-градусные морозы
В Подмосковье ударили 30-градусные морозы - РИА Новости, 25.01.2026
В Подмосковье ударили 30-градусные морозы
Морозы до минус 30 градусов ударили в Подмосковье в ночь на воскресенье, самая низкая температура зафиксирована в Черусти, сообщил РИА Новости ведущий...
2026-01-25T09:37:00+03:00
2026-01-25T09:37:00+03:00
2026-01-25T09:58:00+03:00
московская область (подмосковье)
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837267_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_aca8674d85ae3a00914f3999c2f9123f.jpg
https://ria.ru/20260122/pogoda-2069499135.html
московская область (подмосковье)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067837267_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc26747cbf9575c7f440a0e8b834663.jpg
В Подмосковье ударили 30-градусные морозы
В Подмосковье в ночь на воскресенье ударили 30-градусные морозы