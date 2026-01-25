Рейтинг@Mail.ru
09:37 25.01.2026 (обновлено: 09:58 25.01.2026)
В Подмосковье ударили 30-градусные морозы
В Подмосковье ударили 30-градусные морозы

В Подмосковье в ночь на воскресенье ударили 30-градусные морозы

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Морозы до минус 30 градусов ударили в Подмосковье в ночь на воскресенье, самая низкая температура зафиксирована в Черусти, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Тридцатиградусный мороз ударил в Подмосковье. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха на 6.00 составляет минус 14,8 (градусов - ред.), на Балчуге - минус 14,3, в Тушино - минус 15,0. Пока единственное место, где ударил 30-градусный мороз, это Черусти - подмосковный полюс холода, где термометр показывает минус 30,3", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что самые низкие температуры отмечаются в Мелихово - минус 29,4, Луховицах - минус 29,2, Серпухове - минус 29,1, Коломне - минус 28,4.
