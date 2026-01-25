Рейтинг@Mail.ru
Кишинев лишает Комрат полномочий автономии, заявил замглавы Гагаузии - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/moldaviya-2070219408.html
Кишинев лишает Комрат полномочий автономии, заявил замглавы Гагаузии
Кишинев лишает Комрат полномочий автономии, заявил замглавы Гагаузии - РИА Новости, 25.01.2026
Кишинев лишает Комрат полномочий автономии, заявил замглавы Гагаузии
Кишинев пытается лишить Гагаузию полномочий автономии, но гагаузы готовы бороться за них на улицах, заявил РИА Новости исполняющий обязанности председателя... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T22:39:00+03:00
2026-01-25T22:39:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984969540_0:395:1000:958_1920x0_80_0_0_c932e43ca03d75a754335a9efe19541a.jpg
https://ria.ru/20260125/zhiteli-2070187382.html
https://ria.ru/20260123/dodon-2069990279.html
https://ria.ru/20260124/prezident-2070106677.html
гагаузия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984969540_0:301:1000:1051_1920x0_80_0_0_c79be5e5b280f3484dab0c9cccfb878f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Кишинев лишает Комрат полномочий автономии, заявил замглавы Гагаузии

Узун: Молдавия пытается лишить Гагаузию полномочий автономии

© Фото : Исполнительный Комитет ГагаузииИлья Узун
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : Исполнительный Комитет Гагаузии
Илья Узун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Кишинев пытается лишить Гагаузию полномочий автономии, но гагаузы готовы бороться за них на улицах, заявил РИА Новости исполняющий обязанности председателя гагаузского исполнительного комитета, замглавы Гагаузии Илья Узун.
ЦИК Гагаузии 21 января сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов центризбиркома автономии.
Акция протеста в Комрате - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата
Вчера, 16:27
"Мы понимаем, что целью изменений было отнять полномочия Гагаузии, но ничего не получится. Народ выйдет и отстоит свои права и законы. Только депутаты народного собрания имеют право назначать или отменять выборы", - заявил Узун.
По его словам, у гагаузов есть всего одно четкое требование, они хотят, чтобы Кишинев соблюдал закон об особом правовом статусе Гагаузии и не пытался в него вмешиваться. Узун объяснил, что Кишинев не имел права вмешиваться в работу центризбиркома Гагаузии.
"Молдавский ЦИК пытается подставить подконтрольных членов и отсечь патриотов, защищающих Гагаузию, заменяя их на своих людей, таких как агитбригады или определённые персонажи. Но если они хотят справедливости, пусть эти люди идут на выборы — народ даст им оценку 0. Такие люди не пройдут, потому что служат не народу, а евро и доллару", - подчеркнул Узун.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Санду исключила США из числа союзников Молдавии, заявил Додон
23 января, 22:17
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением, по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Никушор Дан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Президент Румынии отказался от идеи референдума об объединении с Молдавией
24 января, 20:48
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала