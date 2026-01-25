Кишинев лишает Комрат полномочий автономии, заявил замглавы Гагаузии

"Мы понимаем, что целью изменений было отнять полномочия Гагаузии, но ничего не получится. Народ выйдет и отстоит свои права и законы. Только депутаты народного собрания имеют право назначать или отменять выборы", - заявил Узун.

"Молдавский ЦИК пытается подставить подконтрольных членов и отсечь патриотов, защищающих Гагаузию, заменяя их на своих людей, таких как агитбригады или определённые персонажи. Но если они хотят справедливости, пусть эти люди идут на выборы — народ даст им оценку 0. Такие люди не пройдут, потому что служат не народу, а евро и доллару", - подчеркнул Узун.