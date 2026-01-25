В Гагаузии предложили сделать протесты в защиту прав автономии регулярными

"Сегодня нас мало, через две недели будет больше, еще через две недели будет еще больше. Я считаю, что митинги нужно проводить каждые две недели, чтобы общаться с народом, показать, что Гагаузия не пала, она сохраняет свой дух. Я не призываю идти на баррикады, но нужно требовать, чтобы соблюдались наши права и полномочия", - заявил Бургуджи, выступая на митинге.