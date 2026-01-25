https://ria.ru/20260125/moldaviya-2070188352.html
В Гагаузии предложили сделать протесты в защиту прав автономии регулярными
В Гагаузии предложили сделать протесты в защиту прав автономии регулярными
В Гагаузии предложили сделать протесты в защиту прав автономии регулярными
Протесты в защиту прав Гагаузской автономии нужно проводить каждые две недели, чтобы мирно отстаивать полномочия Гагаузии, заявил лидер народного движения...
В Гагаузии предложили сделать протесты в защиту прав автономии регулярными
Бургуджи призвал проводить митинги в защиту прав Гагаузии каждые две недели
КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Протесты в защиту прав Гагаузской автономии нужно проводить каждые две недели, чтобы мирно отстаивать полномочия Гагаузии, заявил лидер народного движения "Гагауз Халкы" ("Гагаузский народ") Иван Бургуджи.
Жители Гагаузии
в воскресенье собрались на протест в центре Комрата
, чтобы выразить свое несогласие с попытками Кишинева
ограничить права автономии.
"Сегодня нас мало, через две недели будет больше, еще через две недели будет еще больше. Я считаю, что митинги нужно проводить каждые две недели, чтобы общаться с народом, показать, что Гагаузия не пала, она сохраняет свой дух. Я не призываю идти на баррикады, но нужно требовать, чтобы соблюдались наши права и полномочия", - заявил Бургуджи, выступая на митинге.
По его словам, Закон об особом правовом статусе Гагаузии обязан соблюдаться, однако Кишинев регулярно его нарушает. Он подчеркнул, что противостояние центральных властей Молдавии
с автономией создает не только политические проблемы, но и осложняет необходимое сотрудничество в социально-экономических областях.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул
на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением, по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду
в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией
, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.