В Молдавии обвинили власти в отборе нацистов и русофобов в правительство

"Есть несколько обязательных критериев для членства в правящей партии партии "Действие и солидарность". Необходимо быть нацистом, публично отрицая историческую память о собственных предках, воевавших против нацизма. Нужно быть русофобом и при каждом удобном случае рассказывать басни о тяжёлом бремени различного рода "оккупаций", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.