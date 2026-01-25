Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ

КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Решение властей Молдавии выйти из состава СНГ противоречит экономическим интересам страны и носит политический характер, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.

Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ , а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.

"Решение властей Молдавии о выходе из СНГ является преждевременным и не учитывает экономические интересы страны. Несмотря на сокращение объёма экономических связей Молдавии со странами СНГ, это не является основанием для разрыва отношений", - заявил Муравский журналистам.

Он отметил, что руководство республики явно не до конца осознает последствия своих решений, поскольку выход из международных организаций является сложной и комплексной процедурой.

"Данное решение носит явно политический характер — это очередная попытка властей Молдавии угодить политике лидеров Европейского союза. Однако никакой реальной пользы для Молдавии на данный момент оно не принесет", — подчеркнул Муравский.

Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.