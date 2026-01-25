Рейтинг@Mail.ru
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
12:28 25.01.2026
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
в мире, молдавия, михай попшой, игорь додон, майя санду, снг, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Михай Попшой, Игорь Додон, Майя Санду, СНГ, Евразийский экономический союз
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Решение властей Молдавии выйти из состава СНГ противоречит экономическим интересам страны и носит политический характер, считает бывший вице-премьер Александр Муравский.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Румынии оценили расходы на возможное объединение с Молдавией
Вчера, 20:43
"Решение властей Молдавии о выходе из СНГ является преждевременным и не учитывает экономические интересы страны. Несмотря на сокращение объёма экономических связей Молдавии со странами СНГ, это не является основанием для разрыва отношений", - заявил Муравский журналистам.
Он отметил, что руководство республики явно не до конца осознает последствия своих решений, поскольку выход из международных организаций является сложной и комплексной процедурой.
"Данное решение носит явно политический характер — это очередная попытка властей Молдавии угодить политике лидеров Европейского союза. Однако никакой реальной пользы для Молдавии на данный момент оно не принесет", — подчеркнул Муравский.
Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Молдавии обвинили власти в отборе нацистов и русофобов в правительство
10:46
 
В миреМолдавияМихай ПопшойИгорь ДодонМайя СандуСНГЕвразийский экономический союз
 
 
