Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 175 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Сосновка, Кучеровка и Стецковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области", - говорится в сводке ведомства.
"Противник потерял до 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства. Уничтожены склады боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
