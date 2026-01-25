Рейтинг@Mail.ru
Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/miting-2070199506.html
Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул
Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул - РИА Новости, 25.01.2026
Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул
Участники протеста в защиту прав Гагаузии завершили митинг принятием резолюции, в которой требуют освободить из СИЗО главу автономии Евгению Гуцул, а также... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T18:10:00+03:00
2026-01-25T18:10:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
майя санду
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070188531_260:0:1280:573_1920x0_80_0_0_19e569eeee697b3de4e6273481f00398.jpg
https://ria.ru/20260124/pmr-2070035305.html
https://ria.ru/20260121/moldaviya-2069354124.html
гагаузия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070188531_495:0:1259:573_1920x0_80_0_0_7ae40b5d71cc64687761c11cd4603319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду, снг
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду, СНГ
Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул

РИА Новости: протестующие в Гагаузии потребовали отменить выход Молдавии из СНГ

© SputnikАкция протеста в Комрате
Акция протеста в Комрате - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Sputnik
Акция протеста в Комрате
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Участники протеста в защиту прав Гагаузии завершили митинг принятием резолюции, в которой требуют освободить из СИЗО главу автономии Евгению Гуцул, а также остановить процесс выхода Молдавии из СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Гагаузии в воскресенье собрались на протест в центре Комрата, чтобы выразить свое несогласие с попытками Кишинева ограничить права автономии. Митинг был завершен принятием резолюции.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Глава МИД ПМР назвал выход Молдавии из СНГ деструктивным
24 января, 09:31
"Мы, патриоты Гагаузии, требуем незамедлительного освобождения башкана Гагаузии Гуцул Евгении Александровны, поддерживаем деятельность Исполкома и Народного собрания Гагаузии по проведению выборов депутатов автономии, требуем ликвидировать территориальное бюро госканцелярии в Гагаузии, а все спорные вопросы между автономией и центральными властями разрешать в рамках конституционного суда, требуем прекратить процедуру выхода из СНГ", - зачитал текст резолюции общественник Михаил Влах.
Он подчеркнул, что народ Гагаузии сохраняет за собой право на внешнее самоопределение в случае утратой Молдавией статуса независимого государства, например, путем вступления в Румынию. С запросом о защите прав Гагаузии жители автономии намерены обратиться к мировым лидерам и послам.
Резолюция была одобрена участниками митинга единогласно. Влах заявил, что свои поддержку митингу также передали Международная общественная организация "Союз гагаузов в России" и гагаузская диаспора в Турции, которые сопереживают своим соотечественникам.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением, по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Люди с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Молдавия инициирует выход из СНГ вопреки интересам народа, заявил сенатор
21 января, 16:40
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМайя СандуСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала