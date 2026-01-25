Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул

КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Участники протеста в защиту прав Гагаузии завершили митинг принятием резолюции, в которой требуют освободить из СИЗО главу автономии Евгению Гуцул, а также остановить процесс выхода Молдавии из СНГ, передает корреспондент РИА Новости.