Протестующие в Гагаузии потребовали освободить Гуцул

КИШИНЕВ, 25 янв - РИА Новости. Участники протеста в защиту прав Гагаузии завершили митинг принятием резолюции, в которой требуют освободить из СИЗО главу автономии Евгению Гуцул, а также остановить процесс выхода Молдавии из СНГ, передает корреспондент РИА Новости.
24 января, 09:31
"Мы, патриоты Гагаузии, требуем незамедлительного освобождения башкана Гагаузии Гуцул Евгении Александровны, поддерживаем деятельность Исполкома и Народного собрания Гагаузии по проведению выборов депутатов автономии, требуем ликвидировать территориальное бюро госканцелярии в Гагаузии, а все спорные вопросы между автономией и центральными властями разрешать в рамках конституционного суда, требуем прекратить процедуру выхода из СНГ", - зачитал текст резолюции общественник Михаил Влах.
Резолюция была одобрена участниками митинга единогласно. Влах заявил, что свои поддержку митингу также передали Международная общественная организация "Союз гагаузов в России" и гагаузская диаспора в Турции, которые сопереживают своим соотечественникам.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением, по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Помимо этого 21 января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Гагаузия, автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.