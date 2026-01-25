МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары и расширить их перечень, добавив туда переработанные овощи, майонез, чай и консервированный горошек.

"Предлагаю правительству… подержать население – перечень льготных товаров расширить, а ставку налога для них снизить", - сказал Миронов РИА Новости.

Он напомнил, что правительством утвержден перечень социально значимых товаров, на которые распространяется льготная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10%. По его словам, необходимо снизить льготную ставку вдвое - до 5%.