06:11 25.01.2026
Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары
Сергей Миронов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил снизить НДС на социально значимые товары и расширить их перечень, добавив туда переработанные овощи, майонез, чай и консервированный горошек.
"Предлагаю правительству… подержать население – перечень льготных товаров расширить, а ставку налога для них снизить", - сказал Миронов РИА Новости.
