Минобороны показало усовершенствованный багги бригады "Север" в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 25.01.2026
Минобороны показало усовершенствованный багги бригады "Север" в зоне СВО
Министерство обороны России показало усовершенствованный багги, разработанный специалистами ремонтно-восстановительных подразделений группировки "Север". РИА Новости, 25.01.2026
2026
Минобороны показало усовершенствованный багги бригады "Север" в зоне СВО

Минобороны показало усовершенствованный багги группировки «Север»

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министерство обороны России показало усовершенствованный багги, разработанный специалистами ремонтно-восстановительных подразделений группировки "Север".
Военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений 68-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" в зоне СВО ежедневно осуществляют ремонт и обслуживание различных образцов военной техники, отметили в военном ведомстве.
"Первая наша модель, то есть разработка. Изначально мы их выпустили порядка 20 штук, даже больше, наверное. Поступали они у нас везде на передке с разными модификациями, то есть под перевозку БК (боекомплект - ред.). То есть сзади у нас было наварено, здесь небольшой кузов. Под пулеметы, то есть впереди два стрелка, водитель-стрелок, сзади два пулеметчика стояли. Сейчас нам вернули ее назад, попросили ребята установить зенитную установку. Сейчас немножко ее дорабатываем. Я думаю, что ребята будут довольны", - сказал командир отделения с позывным "Дед".
По его словам, другой вид этой модели более усовершенствованный и сейчас находится на испытании.
"Следующая модель, это у нас более такая усовершенствованная. Здесь поставили мост BMW... Грязевую резину, 30-ю поставили. Сейчас эта модель у нас в данный момент на испытании. То есть если все себя хорошо зарекомендует, мы ее ставим на поток и также будем посылать", - отметил военный.
Он подробно рассказал об устройстве нового вида багги и отметил ее характерные особенности.
"Здесь есть кузов, можно становиться два человека сзади. Два спереди. Можно доставлять БК, можно доставлять пищу, можно раненых вывозить. То есть я думаю, что эта модель более современная, более лучшая. Я думаю, она пойдет в серию у нас", - подчеркнул командир отделения.
