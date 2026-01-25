"Большая ложь в стиле Гитлера": Иран опроверг сообщения о тысячах погибших

ТЕГЕРАН, 25 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг заявления западных СМИ о 30 тысячах погибших в ходе протестов в исламской республике.
"Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана? Им, однако, не удалось, и теперь они пытаются распространять такие фейки в СМИ. Воистину злодейски!" - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети X.
Ранее в западных СМИ распространилась информация о том, что более 30 тысяч человек погибли в ходе протестов в исламской республике. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в результате недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли 3 тысячи 117 человек.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.