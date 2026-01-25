Рейтинг@Mail.ru
"Большая ложь в стиле Гитлера": Иран опроверг сообщения о тысячах погибших - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/mid-2070221617.html
"Большая ложь в стиле Гитлера": Иран опроверг сообщения о тысячах погибших
"Большая ложь в стиле Гитлера": Иран опроверг сообщения о тысячах погибших - РИА Новости, 25.01.2026
"Большая ложь в стиле Гитлера": Иран опроверг сообщения о тысячах погибших
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг заявления западных СМИ о 30 тысячах погибших в ходе протестов в исламской республике. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T23:07:00+03:00
2026-01-25T23:07:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260123/arakchi-2069765354.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
"Большая ложь в стиле Гитлера": Иран опроверг сообщения о тысячах погибших

МИД Ирана опроверг сообщения о 30 тысячах погибших в ходе протестов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 25 янв – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг заявления западных СМИ о 30 тысячах погибших в ходе протестов в исламской республике.
"Большая ложь в стиле Гитлера: не то ли это количество людей, которое они намеревались убить на улицах Ирана? Им, однако, не удалось, и теперь они пытаются распространять такие фейки в СМИ. Воистину злодейски!" - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети X.
Ранее в западных СМИ распространилась информация о том, что более 30 тысяч человек погибли в ходе протестов в исламской республике. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в результате недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли 3 тысячи 117 человек.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
23 января, 09:19
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала