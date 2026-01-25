Канцлер Германии Фридрих Мерц в подростковом возрасте был бунтарем

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц, чей рейтинг одобрения сейчас находится на рекордно низком уровне, в подростковом возрасте отличался бунтарским поведением, конфликтовал с преподавателями, из-за проблем с дисциплиной был вынужден сменить школу и даже оставался на второй год, выяснило РИА Новости из анализа биографии политика и его прежних интервью.

Как выяснило РИА Новости из книги "Friedrich Merz: A German Life", школьные годы Фридриха Мерца были далеки от образа сдержанного юриста и политика, который он сформировал позднее. В юности он регулярно конфликтовал со старшими. Так, в школе в городе Брилон Мерц остался на второй год из-за слабой успеваемости, а в 1971 году из-за проблем с дисциплиной был вынужден перевестись в гимназию в соседнем Рютене.

Подробности этой истории сам Мерц рассказал в интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel в 2000 году, выяснило РИА Новости. По его словам, он и одноклассники открыто противостояли учителю, ветерану Второй мировой войны, который, как утверждал Мерц , применял физическую силу к ученикам. После смерти этого преподавателя школьники организовали праздник, в подготовке которого участвовал и сам Мерц как член ученического самоуправления.

В интервью будущий канцлер также признавал, что в юности сознательно шел наперекор строгому воспитанию в семье судьи: носил длинные волосы, гонял на мотоцикле, курил, много времени проводил вне дома и нередко игнорировал уроки, играя в карты на последних партах. По его словам, именно это в итоге привело к "непримиримым разногласиям" с учебным заведением и смене школы.