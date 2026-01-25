Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:35 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/merkosur-2070139052.html
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур - РИА Новости, 25.01.2026
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур
Страны Меркосур будут наращивать экспорт товаров в ЕС благодаря новым, более выгодным условиям поставок, а освободившиеся на мировых рынках ниши может занять... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T07:35:00+03:00
2026-01-25T07:35:00+03:00
экономика
россия
аргентина
бразилия
евросоюз
меркосур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
https://ria.ru/20260123/merkosur-2069760960.html
https://ria.ru/20260122/merts-2069546158.html
россия
аргентина
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, аргентина, бразилия, евросоюз, меркосур
Экономика, Россия, Аргентина, Бразилия, Евросоюз, Меркосур
Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур

РИА Новости: Меркосур после соглашения с ЕС может освободить некоторые ниши

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Страны Меркосур будут наращивать экспорт товаров в ЕС благодаря новым, более выгодным условиям поставок, а освободившиеся на мировых рынках ниши может занять Россия, особенно это касается экспорта зерна и различных видов переработанной продукции, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия) 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Договор обсуждался более 25 лет и был подписан, несмотря на протесты фермеров в Европе. Они опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами.
Протестующий в рубашке с надписью Меркосур-опасность на нашей тарелке в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Названы товары ЕС, по которым ударит соглашение с Меркосур
23 января, 08:49
"Россия может выиграть от соглашения косвенно за счет перераспределения мировых потоков. Если часть экспортных объемов Бразилии и Аргентины по мясу и сахару уходит в ЕС на более выгодных условиях, на отдельных третьих рынках высвобождается ниша, и туда проще нарастить поставки другим экспортерам, включая Россию, прежде всего по зерну и отдельным видам переработанной продукции", - полагает предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова.
Одновременно с этим сделка может усилить конкуренцию ЕС за рынки Южной Америки в промышленности. Когда европейские товары вытеснят местных производителей в Южной Америке, Россия сможет предложить там более доступную промышленную продукцию и занять освободившуюся нишу, объяснила Мордвинова.
При этом соглашение не повлияет на российские поставки на сам рынок Меркосур, полагает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
"В том числе не увеличится конкуренция по основным статьям экспорта РФ в Меркосур: удобрения, нефть и нефтепродукты, - по ним ЕС нам не конкуренты", - отметил эксперт.
"Россия, в свою очередь, делает ставку на экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Ближнего Востока, Африки и Азии - регионы, где конкуренция со стороны южноамериканских производителей относительно меньше", - обратил внимание старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Адам Абдулатипов.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым
22 января, 12:50
 
ЭкономикаРоссияАргентинаБразилияЕвросоюзМеркосур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала