Аналитики рассказали, как Россия выиграет от соглашения ЕС с Меркосур

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Страны Меркосур будут наращивать экспорт товаров в ЕС благодаря новым, более выгодным условиям поставок, а освободившиеся на мировых рынках ниши может занять Россия, особенно это касается экспорта зерна и различных видов переработанной продукции, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Уругвай, Парагвай, Бразилия и Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур ( Аргентина Боливия ) 17 января заключили соглашение о свободной торговле. Договор обсуждался более 25 лет и был подписан, несмотря на протесты фермеров в Европе . Они опасаются, что потеряют конкурентное преимущество из-за того, что регион будет завален дешевым импортом из стран с менее строгими экологическими стандартами.

"Россия может выиграть от соглашения косвенно за счет перераспределения мировых потоков. Если часть экспортных объемов Бразилии и Аргентины по мясу и сахару уходит в ЕС на более выгодных условиях, на отдельных третьих рынках высвобождается ниша, и туда проще нарастить поставки другим экспортерам, включая Россию , прежде всего по зерну и отдельным видам переработанной продукции", - полагает предприниматель, основательница "АфрикаБиз" Наталья Мордвинова.

Одновременно с этим сделка может усилить конкуренцию ЕС за рынки Южной Америки в промышленности. Когда европейские товары вытеснят местных производителей в Южной Америке, Россия сможет предложить там более доступную промышленную продукцию и занять освободившуюся нишу, объяснила Мордвинова.

При этом соглашение не повлияет на российские поставки на сам рынок Меркосур, полагает аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.