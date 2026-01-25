Рейтинг@Mail.ru
"Он прав". Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
"Он прав". Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции
"Он прав". Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X поддержал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о выступлении Владимира... РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
давос
украина
россия
владимир зеленский
дмитрий медведев
флориан филиппо
Новости
в мире, давос, украина, россия, владимир зеленский, дмитрий медведев, флориан филиппо, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Давос, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, Флориан Филиппо, Евросоюз
"Он прав". Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции

Филиппо согласился с мнением Медведева о выступлении Зеленского в Давосе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X поддержал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о выступлении Владимира Зеленского на саммите в Давосе.
"Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности!" — написал он.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины
Вчера, 17:01
Политик отметил, что европейцы обещают Зеленскому "еще 800 миллиардов евро и вступление в ЕС в 2027 году".
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя критику Владимира Зеленского в отношении Европы, заявил, что не впервые европейским импотентам плюют в лицо — сначала хозяева из США, а потом "отсталый пасынок" с Украины.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским
Вчера, 18:37
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией
Вчера, 15:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДавосУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевФлориан ФилиппоЕвросоюз
 
 
