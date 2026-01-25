"Он прав". Слова Медведева о Зеленском нашли отклик во Франции

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X поддержал слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о выступлении Владимира Зеленского на саммите в Давосе.
"Медведев всегда говорит очень прямолинейно, и в данном случае он прав: европейские страны подвергаются серьезным нападкам со стороны Зеленского. И они напрашиваются на еще большие неприятности!" — написал он.
Политик отметил, что европейцы обещают Зеленскому "еще 800 миллиардов евро и вступление в ЕС в 2027 году".
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.