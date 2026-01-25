Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что теперь его семья ест варенье только той марки, которую им прислал президент РФ Владимир Путин.

Предприниматель рассказал, какие подарки получил от президента в ответ на корзину с выпечкой.

"Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это", - сказал Максимов.