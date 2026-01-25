Рейтинг@Mail.ru
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/mashenka-2070148769.html
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина - РИА Новости, 25.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина
Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что теперь его семья ест варенье только той марки, которую им прислал президент РФ... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:50:00+03:00
2026-01-25T09:50:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070040005_0:25:2965:1692_1920x0_80_0_0_ba4e43b776674285429daa62cd4bd2a8.jpg
https://ria.ru/20260124/mashenka-2070067324.html
https://ria.ru/20260124/mashenka-2070036150.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070040005_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_86cf6c5d0d5ae8f9a52a1ee53f486881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина

Владелец пекарни "Машенька" Максимов рассказал о варенье, подаренном Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладелец пекарни "Машенька" Дмитрий Максимов во время интервью агентству РИА Новости
Владелец пекарни Машенька Дмитрий Максимов во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владелец пекарни "Машенька" Дмитрий Максимов во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что теперь его семья ест варенье только той марки, которую им прислал президент РФ Владимир Путин.
Предприниматель рассказал, какие подарки получил от президента в ответ на корзину с выпечкой.
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Владелец пекарни "Машенька" раскрыл секрет вкусной выпечки
Вчера, 14:26
"Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это", - сказал Максимов.
Собеседник агентства уточнил, что Путин отправил его семье "Вологодское" варенье - такое же, как то, с которым президент сам ранее попробовал пирожки из пекарни "Машенька".
Владелец люберецкой пекарни "Машенька" на прямой линии с президентом РФ 19 декабря 2025 года задал вопрос по налоговому законодательству. Путин, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь". Предприниматель отправил российскому лидеру корзину с выпечкой и получил в ответ от президента корзину с угощениями и серебряный складень.
Подмосковная пекарня Машенька - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Меню "Машеньки" изменят после заказа для высокопоставленного гостя из США
Вчера, 09:37
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала