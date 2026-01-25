https://ria.ru/20260125/mashenka-2070148769.html
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина
Владелец пекарни "Машенька" рассказал о подарках от Путина
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владелец пекарни "Машенька" Денис Максимов рассказал в интервью РИА Новости, что теперь его семья ест варенье только той марки, которую им прислал президент РФ Владимир Путин.
Предприниматель рассказал, какие подарки получил от президента в ответ на корзину с выпечкой.
"Это винный набор, шоколад замечательный, и варенье, которое мы теперь заказываем везде, ищем на маркетплейсах, детям понравилось. Мы теперь едим только это варенье. Либо бабушкино, либо это", - сказал Максимов.
Собеседник агентства уточнил, что Путин
отправил его семье "Вологодское" варенье - такое же, как то, с которым президент сам ранее попробовал пирожки из пекарни "Машенька".
Владелец люберецкой пекарни "Машенька" на прямой линии с президентом РФ
19 декабря 2025 года задал вопрос по налоговому законодательству. Путин, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки, и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь". Предприниматель отправил российскому лидеру корзину с выпечкой и получил в ответ от президента корзину с угощениями и серебряный складень.