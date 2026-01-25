Рейтинг@Mail.ru
В Мадриде прошла антиимпериалистическая манифестация против США
17:52 25.01.2026 (обновлено: 18:26 25.01.2026)
В Мадриде прошла антиимпериалистическая манифестация против США
Сотни человек приняли участие в антиимпериалистической манифестации в центре Мадрида против США и НАТО, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T17:52:00+03:00
2026-01-25T18:26:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
испания
нато
мадрид
сша
венесуэла
испания
мадрид
Антиимпериалистическая манифестация против США и НАТО в Мадриде
Антиимпериалистическая манифестация против США и НАТО прошла в центре Мадрида. Сотни человек несли флаги Венесуэлы и Палестины, а также плакаты с призывами к выходу Испании из НАТО и закрытию американских военных баз в стране.
в мире, сша, венесуэла, испания, нато, мадрид
В мире, США, Венесуэла, Испания, НАТО, Мадрид
В Мадриде прошла антиимпериалистическая манифестация против США

МАДРИД, 25 янв - РИА Новости. Сотни человек приняли участие в антиимпериалистической манифестации в центре Мадрида против США и НАТО, передает в воскресенье корреспондент РИА Новости.
Акция, организованная более чем 40 гражданскими объединениями, началась у здания министерства иностранных дел Испании и прошла пешим маршем до посольства США в Мадриде. Как заявили организаторы, акция направлена "против всех форм империализма, доминируемого США", а также против роста военных расходов и "соучастия Евросоюза в агрессивной политике США". Участники манифестации выразили свою солидарность с народами Венесуэлы, Палестины и других стран, которые, по их мнению, подвергаются давлению со стороны Вашингтона и НАТО.
Участники манифестации скандировали лозунги против политики США и НАТО, в том числе "Прочь янки из Латинской Америки", "Нет войне, нет НАТО", "Мы не хотим быть колонией США" и "Прочь военные базы". Собравшиеся люди несли флаги Венесуэлы и Палестины, а также плакаты с призывами к выходу Испании из НАТО и закрытию американских военных баз на территории страны.
"Соединённые Штаты фактически ставят себя выше международного права, действуя по принципу двойных стандартов и позволяя себе то, что запрещают другим", - сказал агентству 63-летний житель Мадрида Хоакин Лаго.
По его словам, подобная политика ведёт к эксплуатации ресурсов других стран в интересах узкого круга государств и разрушает жизни целых народов.
Протестующие связывали внешнюю политику США и НАТО не только с ситуацией в Венесуэле и на Ближнем Востоке, но и с ростом военных расходов в странах Евросоюза. Участники акции критиковали приоритет финансирования оборонных программ на фоне социально-экономических проблем, включая рост цен, жилищный кризис и сокращение социальных расходов в европейских странах.
На протяжении всего маршрута шествия были усилены меры безопасности, порядок обеспечивали подразделения национальной полиции.
В миреСШАВенесуэлаИспанияНАТОМадрид
 
 
