Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвумен Луна рассказала, что любит Дмитриева - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/luna-2070126675.html
Конгрессвумен Луна рассказала, что любит Дмитриева
Конгрессвумен Луна рассказала, что любит Дмитриева - РИА Новости, 25.01.2026
Конгрессвумен Луна рассказала, что любит Дмитриева
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в интервью РИА Новости рассказала, что любит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T03:22:00+03:00
2026-01-25T03:22:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
анна паулина луна
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_171:0:3072:1632_1920x0_80_0_0_619f007878af2cae92ed5f023aa5f659.jpg
https://ria.ru/20260124/tramp-2070001608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052205206_193:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_9a4ddb82c588e6fee892f3fa70bf5d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кирилл дмитриев, анна паулина луна, в мире
Россия, Кирилл Дмитриев, Анна Паулина Луна, В мире
Конгрессвумен Луна рассказала, что любит Дмитриева

РИА Новости: Луна рассказала, что Дмитриев сможет увидеться с ней в любое время

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в интервью РИА Новости рассказала, что любит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева и готова ко встрече с ним в любое время.
"Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому", - ответила Луна на вопрос о том, когда состоится ее следующая встреча с Дмитриевым.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп назвал Луну истинной патриоткой
Вчера, 01:49
 
РоссияКирилл ДмитриевАнна Паулина ЛунаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала