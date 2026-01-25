Конгрессвумен Луна рассказала, что любит Дмитриева

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна в интервью РИА Новости рассказала, что любит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева и готова ко встрече с ним в любое время.