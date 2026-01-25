https://ria.ru/20260125/lnr-2070147087.html
В нескольких районах ЛНР пропало электроснабжение после атаки дронов
Ряд районов ЛНР остался без электроснабжения в результате атаки украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщает минтопэнерго ЛНР. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T09:39:00+03:00
2026-01-25T09:39:00+03:00
2026-01-25T09:47:00+03:00
луганская народная республика
происшествия
луганская народная республика
2026
