В нескольких районах ЛНР пропало электроснабжение после атаки дронов
09:39 25.01.2026 (обновлено: 09:47 25.01.2026)
В нескольких районах ЛНР пропало электроснабжение после атаки дронов
Ряд районов ЛНР остался без электроснабжения в результате атаки украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщает минтопэнерго ЛНР.
луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
В нескольких районах ЛНР пропало электроснабжение после атаки дронов

В нескольких районах ЛНР пропало электроснабжение после атаки украинских БПЛА

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Ряд районов ЛНР остался без электроснабжения в результате атаки украинских БПЛА на энергетическую инфраструктуру региона, сообщает минтопэнерго ЛНР.
"Вражеские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что в результате ударов БПЛА повреждены энергообъекты, обесточены потребители ряда муниципалитетов ЛНР.
"Проблемы с электроснабжением зафиксированы и в столице республики", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что работы будут продолжаться до полного возобновления стабильной подачи электроэнергии всем потребителям.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Российские БПЛА ведут "охоту" на технику и живую силу ВСУ в Орехове
Луганская Народная Республика
Происшествия
 
 
